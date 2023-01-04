Кабмин упростил импорт дронов на время военного положения — гарантийные письма больше требовать не будут

Кабинет министров на время военного положения упростил процедуру ввоза беспилотников в Украину — согласно обновленному порядку, пропуск через таможенную границу Украины БПЛА осуществляется по месту пересечения границы путем подачи в бумажной или электронной форме декларации перевозящим соответствующий товар лицом. О принятии соответствующего постановления сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Кроме того, при ввозе этих дронов больше не потребуют гарантийных писем и не будут применять нетарифное регулирование — лицензирование и квотирование.

Ранее волонтеры массово жаловались, что в Госслужбе экспортного контроля тормозят ввоз дронов в Украину путем отнесения к категории товара двойного назначения. Военные не всегда имеют возможность предоставить письмо для ввоза дрона в страну. Также существует дополнительная нагрузка в виде пошлин и НДС, что в свою очередь стимулирует покупку дронов «в черную», хоть и с наценкой, ведь для волонтера в критический момент не важно ничего, если стоит вопрос жизни наших воинов.

В конце декабря на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием упростить ввоз квадрокоптеров. Ее авторы призывают признать квадрокоптеры исключительно товарами гражданского назначения, а также законодательно закрепить ввоз квадрокоптеров без налогообложения ввозной пошлиной и НДС на время военного положения. На 4 января ее подписали 17,5 тыс. человек из 25 тысяч необходимых.

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Нужно ли рассказывать, какую роль играют беспилотники в текущей стадии русско-украинской войны, которые используются, среди прочего, для корректировки огня артиллерии и в прямом смысле глаза прифронтовых бойцов на передовой. Множество видео уничтожения российской техники, все так любят созерцать, записывается с помощью коптеров. Также с их помощью осуществляется координация, разведка, мониторинг и множество других операций. В то же время, дроны на войне — расходный материал. Нередко БПЛА живет в самых горячих точках фронта таких как Соледар — Бахмут — Майорск всего несколько дней. Другими словами, украинские военные нуждаются в очень большом количестве дронов.

Новые изменения призваны изменить ситуацию с обеспечением Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны дронами к лучшему.