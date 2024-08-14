Кабмин запретил выдавать водительские права и техпаспорт за границей без обновления данных в реестре «Оберіг»

Те, кто не обновил военно-учетные данные, не смогут получить или обменять водительские права или зарегистрировать или перерегистрировать авто за рубежом — так решил Кабмин.

Если в реестре «Оберіг» нет информации об обновлении личных данных, мужчины 18-60 лет, которые находятся за рубежом Украины, не смогут получить водительское удостоверение и зарегистрировать авто. Это касается как получения новых документов, так и обмена. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета», ссылаясь на решение Кабмина. Запрет действителен во время военного положения и в три месяца после его завершения.

В частности, зарубежные представительства ГП «Документ» осуществляют административные услуги по получению, обмену или восстановлению после потери водительских удостоверений, а также оформление регистрации или перерегистрации авто. Согласно распоряжению, эти услуги не будут распространяться на мужчин соответствующего возраста, о которых в Едином государственном реестре военнообязанных отсутствует информация об обновлении личных данных или снятия с учета.

Также запрещено пересылать и выдавать соответствующим гражданам Украины свидетельство о регистрации авто и водительское удостоверение, заказанные в электронном кабинете водителя информационной системы МВД, через Единый государственный портал электронных услуг, в частности с помощью приложения «Дія». Заказанные документы не будут пересылать в международных почтовых отправлениях.

Таким образом Кабинет министров сделал невозможным выдачу за рубежом водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства без обновления личных данных в реестре «Оберіг». Даже в случае заказа документы из Украины доставлять не будут.