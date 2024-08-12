Украинские айтишники уезжают за границу: -2,4 тыс. специалистов в топ-50 украинских IT-компаний за полгода

Профильный ресурс DOU сформировал рейтинг топ-50 крупнейших украинских IT-компаний по итогам первой половины 2024 года. Это был не лучший период для украинской IT-отрасли, которая продолжает терять специалистов.

По итогам первого полугодия количество работников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины уменьшилось на 2,4 тыс., или на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тому есть несколько причин. Одна из них — украинские специалисты выезжают за границу и легализуются в других странах. Также наблюдается уменьшение количества активных проектов. В то же время увольняются специалисты, которые давно находятся на бенче. Некоторые компании столкнулись с сокращениями и реорганизациями.

Вследствие всех этих изменений общее количество специалистов в 50 крупнейших IT-компаниях Украины сократилось до 79,4 тыс. Речь идет об айтишниках, которые находятся в Украине или выехали за границу, но платят налоги в Украине.

Отмечается, что в течение первой половины 2024 года 12 компаний уменьшились более чем на 100 специалистов. В то же время 18 компаний выросли в первом полугодии, из них половина — продуктовые и только три сервисные. Выросла доля продуктовых и гибридных компаний в рейтинге, сервисных — уменьшилась.

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Новые офисы IT-компаний сейчас открываются в основном за рубежом. 11 компаний открыли новые офисы, все они за рубежом. Вместе с тем 6 компаний закрыли один из своих офисов в Украине.

Источник: DOU