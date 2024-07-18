«Как на Ближнем Востоке». Климатологи прогнозируют тотальную жару в Украине в последующие годы

В июле 2024 года температура воздуха в Украине едва ли не ежедневно бьет рекорды. Более того, эта жара происходит во время 60-летнего климатического цикла похолодания. Об этом рассказала в интервью Forbes климатолог Светлана Краковская.

Уже в следующем десятилетии на планете начнется новый цикл потепления, к которому следует добавить антропогенные изменения климата. События показывают, что готовиться стоит начинать уже сейчас.

Последний год, с июня 2023 года, стал самым жарким в истории наблюдений. Атмосфера Земли перегрета, материки нагреваются быстрее воды, Европа — вдвое быстрее других. В Украине чрезвычайно долго держится антициклон — температуры будут высокими, пока он не сменится антициклоном.

Как ни странно, жаре может способствовать борьба с изменением климата. Атмосфера над Европой становится чище, и больше солнечного облучения попадает сквозь нее. Климатолог говорит, что это похоже на обострение перед выздоровлением. Но если не снижать загрязнение, Земля будет нагреваться быстрее.

О том, что деятельность человека причастна к изменениям климата говорит скорость, с которой они происходят. Периодические природные изменения климата тоже существуют. К ним относятся 60-летние циклы похолодания и потепления. С 2000 происходил спад цикла похолодания, но из-за выбросов он был практически не ощутим для человечества. В следующем цикле, в 2030-х годах, потепление искусственное и естественное будут накладываться друг на друга. В циклах, которые случались 150 лет назад, разница температур похолодания и потепления составляла 0,2-0,3°C — теперь она 1,1°C.

Через 60 лет в Киеве будет климат как на юге Румынии. Лето будет на 7 градусов теплее и на 17,2% суше. Климатолог даже предрекает климат как на Ближнем Востоке при пессимистическом сценарии. Вместе с жарой возрастут экстремальные явления: крупный град, засухи, затопления — особенно в южных регионах. Зимы также станут теплыми, снега почти не будет.

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Российское вторжение в Украину также способствует потеплению. Каховское водохранилище больше не увлажняет и не охлаждает юг. Разрушаются леса, инфраструктура. вместо экологических мероприятий деньги направляются на противостояние агрессии.

Как готовиться к изменению климата

Чтобы подготовиться к изменениям, многие аспекты жизни следует перестроить. Нужно изменить строительные нормы и то, как люди создают климат в помещениях:

«Вместо того, чтобы устанавливать кондиционеры в каждой отдельной комнате постфактум, значительно эффективнее предусматривать их на уровне всего здания — так называемые потолочные — еще на этапе проектирования».

Измениться должна сфера перевозок, чтобы поезда и другой транспорт не превращались в ад. Асфальт следует заменять на более выносливое покрытие, где это возможно — плитку и тому подобное.

Даже при худшей жаре сельское хозяйство будет выдающейся отраслью экономики Украины. Но появятся новые культуры, а имеющиеся будут давать меньшие урожаи, изменится сезонность. Появятся новые вредители и болезни растений. Воды может не хватать — большинство рек Украины питаются от снега, поэтому может понадобиться больше искусственного орошения.

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Едва ли не самое главное — осознавать реальность и неотвратимость климатических изменений и активно готовиться к ним.