Как отправить гуманитарную помощь в Украину бесплатно

Компания Meest предлагает всем желающим отправить гуманитарную помощь в Украину, воспользовавшись сервисами компании.

Для организации отправки гуманитарной помощи следует обратиться в одно из представительств в США, Канаде, Италии, Польше, Греции, Великобритании, Германии или Франции. В кратчайшие сроки компания организует отправку помощи в организации, отвечающие за ее распространение в Украине.

Требования к упаковке гуманитарной помощи:

Упаковка может быть картонная или пластиковая;

Максимальный вес каждой упаковки – 30 кг;

Необходимо отдельно паковать товары по категориям;

К упаковке с гуманитарной помощью необходимо прикрепить лист А4 с подробным описанием содержимого коробки;

Не нужно указывать адрес получателя в Украине. Вся гуманитарная помощь будет доставлена ​​на склад компании во Львове и разослана между разными аккредитованными организациями в Украине, которые собирают и распространяют помощь там, где это необходимо.

Meest принимает помощь для украинцев от всех желающих.

Контакты и телефоны международных отделений можно найти на сайте Meest (https://ru.meest.com/news/novini-kompanii/gumanitra-posta-meest-z-europe-kanadi-ta-ssa)