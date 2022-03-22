Как приобрести военные облигации — инструктирует Минфин

До войны мы рассказывали как покупать акции международных IT-компаний и очень надеемся, что вскоре сможем вернуться к инвестициям в Tesla, Apple, Google и криптовалюты. В текущих условиях лучшим инструментом инвестирования, пожалуй, остаются государственные военные облигации — 22 марта состоятся новые аукционы, а привлеченные средства пойдут на обеспечение проведения приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного положения. Минфин собрал список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Покупка ОВГЗ без ограничений по минимальной сумме инвестиций (начиная с 1000 гривен).

Банки-первичные дилеры:

Лицензированные брокеры:

ICU . Благодаря упрощенной процедуре, открыть счет и приобрести ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов. Подробности — здесь.

. Благодаря упрощенной процедуре, открыть счет и приобрести ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов. Подробности — здесь. Універ Капітал. Отсутствует комиссия брокера. Есть возможность покупки через мобильное приложение Wotan.

Отсутствует комиссия брокера. Есть возможность покупки через мобильное приложение Wotan. Дрегон Капітал. Условия и контакты. Есть возможность покупки через мобильное приложение Wotan.

Минимальная сумма инвестиций от 50 000 гривен

Ощадбанк. Максимально упрощенная процедура. По вопросам приобретения военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджеру банка.

Минимальная сумма инвестиций от 100 000 гривен

Приватбанк. Есть возможность приобрести военные ОВГЗ через Приват24. Условия и инструкция по покупке.

Есть возможность приобрести военные ОВГЗ через Приват24. Условия и инструкция по покупке. Кредобанк. Нулевая комиссия за приобретение. Условия покупки и контакты.

Минимальная сумма инвестиций от 500 000 гривен