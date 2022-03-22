Как приобрести военные облигации — инструктирует Минфин

До войны мы рассказывали как покупать акции международных IT-компаний и очень надеемся, что вскоре сможем вернуться к инвестициям в Tesla, Apple, Google и криптовалюты. В текущих условиях лучшим инструментом инвестирования, пожалуй, остаются государственные военные облигации — 22 марта состоятся новые аукционы, а привлеченные средства пойдут на обеспечение проведения приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного положения. Минфин собрал список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.
Покупка ОВГЗ без ограничений по минимальной сумме инвестиций (начиная с 1000 гривен).
Банки-первичные дилеры:
- Укргазбанк. Есть возможность покупки ОВГЗ через мобильное приложение — Условия и контакты.
- Укрексімбанк — Условия покупки военных ОВГЗ.
- Альфа-Банк — Условия и контакты.
- ПУМБ. Есть возможность покупки ОВГЗ через мобильное приложение. Отменены комиссии хранителя и брокера — Условия и контакты.
- Південний. Для военных ОВГЗ: Открытие счета в ценных бумагах — 1 грн; Выполнение учетных операций с ценными бумагами (зачисление) —1 грн. Детали — здесь.
Лицензированные брокеры:
- ICU. Благодаря упрощенной процедуре, открыть счет и приобрести ценные бумаги может каждый желающий в несколько кликов. Подробности — здесь.
- Універ Капітал. Отсутствует комиссия брокера. Есть возможность покупки через мобильное приложение Wotan.
- Дрегон Капітал. Условия и контакты. Есть возможность покупки через мобильное приложение Wotan.
Минимальная сумма инвестиций от 50 000 гривен
- Ощадбанк. Максимально упрощенная процедура. По вопросам приобретения военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджеру банка.
Минимальная сумма инвестиций от 100 000 гривен
- Приватбанк. Есть возможность приобрести военные ОВГЗ через Приват24. Условия и инструкция по покупке.
- Кредобанк. Нулевая комиссия за приобретение. Условия покупки и контакты.
Минимальная сумма инвестиций от 500 000 гривен
- ОТП банк. Нулевая комиссия брокера. Для покупки военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджеру в отделении.
- Райффайзен Банк. Условия и контакты.