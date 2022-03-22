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Как приобрести военные облигации — инструктирует Минфин

Как приобрести военные облигации — инструктирует Минфин

До войны мы рассказывали как покупать акции международных IT-компаний и очень надеемся, что вскоре сможем вернуться к инвестициям в Tesla, Apple, Google и криптовалюты. В текущих условиях лучшим инструментом инвестирования, пожалуй, остаются государственные военные облигации — 22 марта состоятся новые аукционы, а привлеченные средства пойдут на обеспечение проведения приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного положения. Минфин собрал список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Покупка ОВГЗ без ограничений по минимальной сумме инвестиций (начиная с 1000 гривен).

Банки-первичные дилеры:

Лицензированные брокеры:

Минимальная сумма инвестиций от 50 000 гривен

  • Ощадбанк. Максимально упрощенная процедура. По вопросам приобретения военных ОВГЗ необходимо обратиться к менеджеру банка.

Минимальная сумма инвестиций от 100 000 гривен

Минимальная сумма инвестиций от 500 000 гривен


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