Максим Криппа расширил инвестиционный портфель в геймдеве: бизнесмен официально стал совладельцем Burny Games — украинской студии мобильных пазлов, чьи игры скачали более 65 миллионов раз в более чем десяти странах мира.

Криппа поддерживал Burny Games с первого дня существования компании — с 2022 года он выступал инвестором и стратегическим партнером студии. Теперь это участие приобрело юридическое оформление. Burny Games присоединяется к совместной инвестиционной структуре, под «зонтиком» которой уже находятся киберспортивная организация NAVI и разработчик серии S.T.A.L.K.E.R. — GSC Game World.

«Я последовательно расширяю IT и GameDev активы, инвестируя в различные сегменты индустрии — от крупных студий, таких как NAVI и GSC Game World, до мобильного направления, которое сегодня является одним из самых динамичных в мире. Burny Games с первых шагов показала себя как зрелая команда с потенциалом к масштабированию. Они сочетают экспертизу, ответственность и страсть к продукту. Убежден, что такие партнерства формируют новую волну украинских геймдев-компаний, способных конкурировать на глобальном уровне», — говорит Криппа.

Максим Криппа — предприниматель и венчурный инвестор, президент Федерации киберспорта Украины и основатель благотворительного фонда MK Foundation, специализирующегося на поддержке Сил обороны. В геймдев он зашел через киберспорт: в 2018 году приобрел NAVI, а в 2020-м — — долю в GSC Game World, что обеспечило финансовую стабильность студии во время разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. К игровым активам прилагаются медиа — Криппа является инвестором Maincast, ведущей студии киберспортивных трансляций в Украине. Параллельно бизнесмен активно инвестирует в киевскую недвижимость: в его портфеле бизнес-центр «Парус», гостиница «Украина» и контроль над Международным выставочным центром. По оценкам NV Бизнес, по состоянию на конец 2025 года состояние Криппы составляло 236 миллионов долларов.

Burny Games вписывается в эту логику органично: мобильный геймдев — единственный крупный сегмент игровой индустрии, которого в портфеле еще не было.





Студия, обошедшая Roblox и Among Us

За четыре года Burny Games выросла с нуля до более 140 сотрудников с офисами в Киеве и Лиссабоне. Портфель насчитывает около десяти проектов, пять из которых стали коммерчески успешными, а основные рынки — США, Великобритания, Германия и Япония.

Флагман студии — Colorwood Sort: игра набрала более 25 миллионов загрузок, в 2024 году вошла в топ-20 игр американского App Store и заняла 2-е место в категории Family Games. Playdoku пересек 17 миллионов загрузок на Google Play. Colorwood Words в июне 2025 года возглавила игровой чарт украинского App Store, обойдя Roblox и Among Us — сразу после выхода полной украинской локализации. В пиковый период Colorwood и Playdoku вместе генерировали более $140 тысяч рекламного дохода в сутки.

В 2024 году выручка студии выросла в пять раз по сравнению с 2023-м, а ежемесячная аудитория активных игроков достигла 5 миллионов.

Параллельно с собственными продуктами Burny Games развивает издательское направление. Первый паблишинговый проект — Colorwood Associations, разработанный совместно с португальской Infinity Games, — за четыре месяца после выхода набрал 2 миллиона скачиваний и стабильно держится в топ-5 пазлов в США и Португалии на обеих платформах.

CEO Burny Games Анатолий Генис говорит, что компания изначально строилась с амбицией стать глобальным игроком:

«Инвестиции дают нам возможность двигаться к этой цели быстрее — как с точки зрения продукта, так и внутренних процессов».

Для Криппы это уже третий крупный актив в украинской игровой индустрии — после киберспорта и AAA-геймдева теперь и мобильное направление, где украинцы уже давно играют не по правилам, а задают их.

Источник: пресс-служба Burny Games