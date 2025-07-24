tyzhden shi
Новости Устройства 24.07.2025 comment views icon

Как в Half-Life и старых играх: «размытая» клавиатура Higround напомнит прошлое

author avatar

Олексій Єрін

Автор новостей

Как в Half-Life и старых играх: «размытая» клавиатура Higround напомнит прошлое

На сайте производителя манипуляторов Higround появилась клавиатура, которая напоминает о компьютерах из Half-Life и других ностальгических игр, где текстуры не «дотягивали» до современных.

Новая Higround Basecamp 75+ BLUR — это не совсем обычная клавиатура с точки зрения дизайна. Ее клавиши имитируют вид внутриигровых устройств из оригинальных игр Half-Life и Deus Ex конца 90-х — начала 2000-х годов. Ее клавиши сделаны настолько аутентично, что так и хочется обновить страницу, или заменить старенькую видеокарту на более мощную.

Клавиатура не имеет цифрового блока клавиш, выполнена в пластиковом корпусе с алюминиевым основанием. Переключатели — сменные, и именно на них делается один из главных акцентов. Указано, что они имеют быстрый ход срабатывания — 1,4 мм при полном в 3,5 мм, а благодаря специально подобранной пружине, быстро могут возвращаться в исходное положение.

111111

Отмечается, что в сочетании с пятью слоями для поглощения шума и алюминиевой базой, такая конструкция имеет приятный звуковой отклик. Кроме этого, все клавиши имеют RGB-подсветку, которую дополнительно отражает алюминий снизу.

Цена стилизованной ретро-клавиатуры составляет $160, и это немало как для такого компактного устройства, да и клавиатуры вообще. Отгрузка клавиатур осуществляется ограниченно — по две штуки в одни руки.

Источник: PCWorld, Higround

Популярные новости

Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin’s Creed
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Отдел графики Xbox ищет новых работников сообщением с плохо сгенерированным ИИ-изображением
Range Rover готовит первый электровнедорожник — Bentley-комфорт, 542 л.с. и 118 кВт-ч
Сверхтонкая мембрана передает звук почти без потерь — это может изменить акустику и информационные технологии
Cисадмин-новичок в 2000-х «положил» сайт Amazon на 3 часа из-за одной опечатки
Хакеры украли у криптобиржи GMX $40 млн
Новое дополнение The Sims 4 вызвало всплеск непорочных зачатий и беременностей в игре
Зонд NASA Parker прилетел на Солнце и разгадал одну из его тайн
Электрический ток улучшает математические способности — смелый эксперимент в Оксфорде
Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Пользователи Adblock Plus видят худшую рекламу, чем без него, — исследование
Nokia ищет пути обратно на рынок смартфонов
Как тебе такое, Илон Маск? Деревянный аккумулятор оказался более огнестойким, чем в Tesla
Илон Маск объявил о создании политической партии
Электрический минивэн Mercedes VLE преодолел 1100 км от Штутгарта до Рима
Рынок NFT внезапно ожил и показал рост на 182%
Минцифры 2.0: Кабмин назначил сразу пять новых заместителей Федорова — что о них известно?
«Ничто не вечно»: босс Ubisoft реагирует на петицию Stop Killing Games с 1,4 млн подписей
Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить