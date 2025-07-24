Как в Half-Life и старых играх: «размытая» клавиатура Higround напомнит прошлое

На сайте производителя манипуляторов Higround появилась клавиатура, которая напоминает о компьютерах из Half-Life и других ностальгических игр, где текстуры не «дотягивали» до современных.

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Новая Higround Basecamp 75+ BLUR — это не совсем обычная клавиатура с точки зрения дизайна. Ее клавиши имитируют вид внутриигровых устройств из оригинальных игр Half-Life и Deus Ex конца 90-х — начала 2000-х годов. Ее клавиши сделаны настолько аутентично, что так и хочется обновить страницу, или заменить старенькую видеокарту на более мощную.

Клавиатура не имеет цифрового блока клавиш, выполнена в пластиковом корпусе с алюминиевым основанием. Переключатели — сменные, и именно на них делается один из главных акцентов. Указано, что они имеют быстрый ход срабатывания — 1,4 мм при полном в 3,5 мм, а благодаря специально подобранной пружине, быстро могут возвращаться в исходное положение.

Отмечается, что в сочетании с пятью слоями для поглощения шума и алюминиевой базой, такая конструкция имеет приятный звуковой отклик. Кроме этого, все клавиши имеют RGB-подсветку, которую дополнительно отражает алюминий снизу.

Цена стилизованной ретро-клавиатуры составляет $160, и это немало как для такого компактного устройства, да и клавиатуры вообще. Отгрузка клавиатур осуществляется ограниченно — по две штуки в одни руки.

Источник: PCWorld, Higround