Как вернуть деньги в случае исчезновения электричества во время использования банкомата или терминала?

В Украине продолжают экстренные отключения электричества, которые могут застать врасплох в самых разных жизненных ситуациях, в том числе и при работе с банкоматом или терминалом. На Правительственном портале вышло разъяснение и четкий алгоритм действий в таких ситуациях — когда терминал внезапно прекратил работу из-за отключения электричества прямо при внесении денег на счет.

Что делать в случае отключения банкомата/терминала из-за обесточивания при внесении денег на счет

Позвонить по телефону на горячую линию 3700 и подать заявку на возврат средств.

Сообщить номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции.

После обработки заявки и проведения инкассации терминала недополученные средства будут возвращены на банковскую карту.

Как еще можно снять наличные, если банкомат не работает?

Наличные деньги можно получить не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Таким образом, держать можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен.

Также можно снять наличные с карты в «Укрпошті» и на «Новій Пошті», обратившись в любое отделение почтового оператора.