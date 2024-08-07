Календарь старше пирамид: археологи расшифровали 12000-летние символы в Турции

Археологи предполагают, что 12-тысячелетние отметки на каменном столбе в Гебекли-Тепе могут быть самым старым солнечным календарем в истории, созданным в память о катастрофическом столкновении с кометой.
Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что древние люди использовали резьбу на каменных столбах Гебекли-Тепе для фиксации астрономических наблюдений. Ученые проанализировали V-образные символы на столбах и пришли к выводу, что каждый такой знак мог обозначать один день. На одном из столбов они насчитали 365 дней, что соответствует солнечному году с 12 лунными циклами и 11 дополнительными днями.
Особое внимание привлекло изображение летнего солнцестояния. Его символизирует V-образная отметка на шее существа, похожего на птицу. Исследователи считают, что это олицетворение созвездия, которое соответствовало летнему солнцестоянию в то время.
Календарь Гебекли-Тепе опережает другие известные лунно-солнечные календари более чем на тысячу лет. Это ставит под сомнение наши представления об астрономических знаниях древних людей.
Ученые предполагают, что резьба в Гебекли-Тепе может быть памятником о столкновении с кометой, которое произошло примерно в 10 850 году до нашей эры. Это событие могло вызвать мини-ледниковый период продолжительностью более 1200 лет и вымирание многих крупных животных.
Доктор Мартин Свитмен из Инженерной школы Эдинбургского университета, который возглавлял исследование, отметил:
«Жители Гебекли-Тепе были внимательными наблюдателями неба, что вполне понятно, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы. Это событие могло стать толчком к развитию цивилизации, положив начало новой религии и мотивируя развитие сельского хозяйства для противостояния холодному климату».
Исследование опубликовано в Taylor & Francis.
Археологи нашли древнейший торговый чек: что покупали 3500 лет назад?
Источник: Arkeonews
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: