Календарь старше пирамид: археологи расшифровали 12000-летние символы в Турции

Археологи предполагают, что 12-тысячелетние отметки на каменном столбе в Гебекли-Тепе могут быть самым старым солнечным календарем в истории, созданным в память о катастрофическом столкновении с кометой.

Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что древние люди использовали резьбу на каменных столбах Гебекли-Тепе для фиксации астрономических наблюдений. Ученые проанализировали V-образные символы на столбах и пришли к выводу, что каждый такой знак мог обозначать один день. На одном из столбов они насчитали 365 дней, что соответствует солнечному году с 12 лунными циклами и 11 дополнительными днями.

Особое внимание привлекло изображение летнего солнцестояния. Его символизирует V-образная отметка на шее существа, похожего на птицу. Исследователи считают, что это олицетворение созвездия, которое соответствовало летнему солнцестоянию в то время.

Календарь Гебекли-Тепе опережает другие известные лунно-солнечные календари более чем на тысячу лет. Это ставит под сомнение наши представления об астрономических знаниях древних людей.

Ученые предполагают, что резьба в Гебекли-Тепе может быть памятником о столкновении с кометой, которое произошло примерно в 10 850 году до нашей эры. Это событие могло вызвать мини-ледниковый период продолжительностью более 1200 лет и вымирание многих крупных животных.

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Доктор Мартин Свитмен из Инженерной школы Эдинбургского университета, который возглавлял исследование, отметил:

«Жители Гебекли-Тепе были внимательными наблюдателями неба, что вполне понятно, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы. Это событие могло стать толчком к развитию цивилизации, положив начало новой религии и мотивируя развитие сельского хозяйства для противостояния холодному климату».

Исследование опубликовано в Taylor & Francis.

Источник: Arkeonews