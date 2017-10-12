Камера для дронов DJI Zenmuse X7 позволяет снимать видео в разрешении 6K в формате CinemaDNG

Компания DJI подготовила к выпуску камеру для дронов, которая призвана обеспечить высокое качество съёмки видео. Новинка получила название Zenmuse X7.

Устройство является первой цифровой камерой компании в формате Super 35, ориентированной на профессиональную съёмку видео с дронов. Zenmuse X7 может записывать видео в разрешении 6K (30 кадров в секунду) в формате CinemaDNG с широким динамическим диапазоном в 14 ступеней. Новый 24-мегапиксельный CMOS сенсор предлагает увеличенный размер пикселей до 3,91 микрометра. Также поддерживается возможность съёмки фотографий в разрешении 24 МП со скоростью 20 кадров в секунду в RAW формате. Производитель обещает, что камера сможет снимать чёткое видео с хорошей детализацией в условиях слабого освещения. Система крепления объектива DL-Mount позволяет устанавливать сменные объективы с фокусным расстояние 16, 24, 35 и 50 мм. Для всех их максимальная диафрагма составляет f/2.8.

Камера DJI Zenmuse X7 уже доступна для заказа по цене $2699 (без объектива). Объективы предстоит докупать отдельно по цене $1299 или $4299 за комплект из всех четырёх объективов.

Источник: Engadget