Камера Nikon Coolpix P100 получила объектив с поддержкой 125-кратного оптического увеличения

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Модельный ряд цифровых камер компании Nikon пополнился новым устройством Nikon Coolpix P100. Особенностью этой новинки является использование объектива с чрезвычайно широким диапазоном фокусных расстояний. Устройство обеспечивает 125-кратное оптическое увеличение (24-3000 мм в 35-миллиметровом эквиваленте, f/2.8- f/8). Обратной стороной медали является использование небольшого 1/2,3-дюймового 16-мегапиксельного сенсора.

Камера Nikon Coolpix P100 создана с прицелом на съёмку природы и космических объектов, для этого есть даже специальные наборы настроек, вынесенные на колесо управления. При этом крайне желательно использовать штатив. Камера содержит OLED видоискатель с разрешением 2,36 млн точек. При этом используется сенсор, который определяет, смотрит ли пользователь в видоискатель, и лишь в этом случае активирует вывод изображения. Устройство способно записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, поддерживает съёмку в RAW и может работать совместно с системой передачи изображений Nikon SnapBridge. Новинка имеет массу 1,4 кг.

Камера Nikon Coolpix P100 поступит в продажу в сентябре по рекомендованной цене $999.

Источник: The Verge