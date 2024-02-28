Новости Игры 28.02.2024 в 09:55 comment views icon

Карточная игра Balatro от единственного разработчика собрала $1 млн за восемь часов

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Юрій Орос

Автор новостей

Карточная игра Balatro от единственного разработчика собрала $1 млн за восемь часов

Balatro — это игра на тему покера в стиле roguelike от единственного разработчика, изданная британским издателем PlayStack, превысила отметку в 1 миллион долларов уже через восемь часов после ее выхода на прошлой неделе.

Игра достигла прибыльности в течение одного часа с момента продажи. Сольный разработчик и художник, известный как LocalThunk, объявил, что его Balatro разошлась тиражом 250 000 копий на ПК, PS5, Xbox и Switch в течение первых трех дней, передаёт Gamesindustry.

PlayStack также сообщило, что это самая быстро продаваемая игра за всю восьмилетнюю историю издательства:

Мы потрясены успехом Balatro, Любое издательское партнерство — это в некотором роде скачок веры, а отрезвляющие новости индустрии за последние двенадцать месяцев делают каждый такой скачок еще больше. Поэтому мы понимаем, что это редкая привилегия — отметить, что Balatro вышла на уровень прибыльности игры уже через час после релиза.

Я не могу не похвалить разработчика LocalThunk и команду издателей Playstack за достижение такой впечатляющей вехи.

— сказал генеральный директор Playstack Харви Эллиотт.

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