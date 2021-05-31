Катарська компанія Nebras Power придбала контрольний пакет акцій у низці активів відновлюваної енергетики UDP Renewables (Скіфія-Солар, Фрі-Енерджи Генічеськ тощо)





Українська компанія UDP Renewables і катарська інвестиційна енергетична компанія Nebras Power оголосили про закриття угоди щодо придбання контрольного пакету акцій у низці активів UDP Renewables, стратегічним інвестором якої є холдингова компанія UFuture.

А саме: “Скіфія-Солар-1”, “Скіфія-Солар-2”, “Фрі-Енерджи Генічеськ”, “Терслав” і “Сан Пауер Первомайськ”. Таким чином катарська компанія перетворюється на активного гравця на ринку відновлюваної енергетики України.

На думку сторін, партнерство з Nebras Power дозволить взяти новий стратегічний фокус на розвиток вітроенергетичних потужностей UDP Renewables, стратегічною метою якої є збільшення виробництва електроенергії до 700 ГВт*год у 2023 році, що забезпечить потреби 310 тисяч середніх домогосподарств.

У той же час співпраця UDP Renewables та Nebras Power забезпечить вагомий внесок у розвиток національної енергетики, а також наблизить Україну до реалізації довгострокової стратегії декарбонізації економіки та підвищить її конкурентоспроможність.

Джерело: UFuture