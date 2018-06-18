Катер Jaguar установил мировой рекорд скорости на воде среди лодок с электромотором

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Британский автобренд Jaguar установил новый мировой рекорд скорости на воде среди электрических катеров. Для этого использовался пилотируемый катер, разработанный Jaguar совместно с экспертами из компаний Vector и Williams Advanced Engineering, в состав которой входит команда Формулы-1 Williams.

Подробные технические характеристики Jaguar Vector Racing V20E не раскрываются, однако известно, что в конструкции катера использовались аналогичные аппаратные средства и разработки, применяемые в гоночных электрических болидах Формулы-Е. По некоторым данным, V20E оснащён двумя электромоторами. Суммарная мощность установки составляет 299 лошадиных сил, вес катера – 320 кг.

Испытания проводились в Англии на озере Конистон Уотер. Сооснователь и технический директор Jaguar Vector Питер Дредж (Peter Dredge) совершил на V20E два заезда в течение 20 минут. Максимальная скорость катера фиксировалась на отрезке пути в 1 км. В итоге ему удалось разогнаться до 142,62 км/ч. Предыдущий рекорд составлял 125,59 км/ч, он был установлен в 2008 году.

Это не первые шаги Jaguar на пути к созданию электротранспорта. К 2020 году компания намерена полностью прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас Jaguar готовится к запуску своего первого полностью электрического автомобиля Jaguar I-Pace, который уже сравнивают с Tesla Model S и Model 3.

Источник: The Verge