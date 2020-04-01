Каждый пятый украинец — в неоплачиваемом отпуске. Factum Group оценила влияние карантина на уровень доходов и занятость рядовых украинцев

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Специалисты аналитической компании Factum Group в рамках проекта «YOUкраїна» провели социальное исследование, чтобы оценить влияние режима жесткого карантина на уровень доходов и занятость рядовых украинцев. В рамках двухдневного анкетирования, проводившегося 26-27 марта, аналитики опросили 400 респондентов из целевой аудитории (городское население Украины в возрасте от 18 до 55 лет, интернет-пользователи в городах с населением свыше 50 тыс.(без Крыма и зоны ООС)).

Ниже на изображениях в подробностях расписаны особенности методики Factum Group.

Основные выводы исследования следующие:

С момента введения карантина 20% украинцев ушли в отпуск без сохранения зарплаты. То есть, каждый пятый украинец — в отпуске без сохранения зарплаты.

У 19% опрошенных зарплата стала ниже: в большинстве случаев сокращение составило до 30%, около 5% сообщили о падении свыше 30%.

В большинстве случаев снижение заработной платы сопровождается снижением рабочей нагрузки, но не у всех: у 7% опрошенных объем работы остался неизменным, несмотря на снижение зарплаты.

Только треть работающих украинцев перешли на работу из дома из-за пандемии. Несмотря на карантин, около 6 из 10 работающих украинцев продолжают ходить на работу в офис.

В большинстве случаев люди вынуждены ходить на работу ввиду того, что руководство не организовало такую возможность, либо из-за специфики самой работы.

Подавляющее большинство граждан положительно относятся к работе и дома, называя среди главных преимуществ экономию времени и денег (на дорогу и питание) и дистанцирование от неприятных коллег.

Только 6% из тех, кто работает из дома, полностью недовольны этим режимом. В частности, из-за отсутствия связи, плохой технической поддержке, что значительно усложняет работу в новых условиях.

Источник: AIN и YOUкраїна