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КГГА: Все 422 столичные школы будут готовы начать обучение офлайн 1 сентября

КГГА: Все 422 столичные школы будут готовы начать обучение офлайн 1 сентября

Киевские школы продолжают подготовку к новому учебному году. Город будет готов начать учебный год стандартно, 1 сентября, в режиме офлайн. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

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«Самая главная задача на новый учебный год – это безопасность учащихся и учителей. Именно эта тема стала основополагающей в подготовке школ. В первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно с этим идет процесс и проверки объектов укрытия школ — там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и все необходимое. Для школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено хранилище в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги», – отметила Елена Фиданян.

Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

«Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продолжить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе», – подчеркнула Елена Фиданян.

Подготовка к открытию первого сентября проводится во всех 422 школах Киева. Отметим, что недавно Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс устройства укрытий в учебных заведениях, где таких укрытий нет.

Источник: КГГА


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