Пентагон официально признал — США учатся воевать дронами в Украине: в это вкладывают $54 млрд

Пентагон объявил о создании отдельного командного центра по автономному оружию — и прямо назвал Украину полигоном, с которого США учатся воевать дронами. На фоне рекордного оборонного бюджета в $1,5 трлн запрос на автономные системы вырос с $220 млн до $54 млрд за один год.





29 апреля министр обороны США Пит Хегсет выступил перед Комитетом по вопросам обороны Палаты представителей с защитой бюджетного запроса на 2027 финансовый год — и сделал несколько заявлений, которые прямо касаются Украины. Центральная тема слушаний: автономное оружие больше не периферийное направление американской обороны, а ее ядро.

Хегсет объявил, что в ближайшее время будет создан новый подчиненный командный центр по автономной войне — фактически отдельную структуру в иерархии Пентагона, ответственную исключительно за разработку и применение беспилотных систем.

Это не просто организационное решение: статус подчиненного командного центра в американской военной доктрине означает, что миссия является постоянной и приоритетной для высшего командования — наравне со Специальными операционными силами.

Параллельно Пентагон привлек $54,6 млрд на Группу оборонной автономной войны (DAWG) в бюджете-2027. Год назад эта структура получила лишь $225,9 млн. Рост — почти в 240 раз.





«Дроны настолько центральны для будущего ведения войны и для понимания, откуда их брать, что мы должны уметь делать и совершенные системы лучше любого, и атритационный рой, и способность уничтожать их раньше противника — учась на полях боя в Украине и в операции Epic Fury», — заявил Хегсет на слушаниях.

Это не первый раз, когда Пентагон публично апеллирует к украинскому опыту. Еще в июльском меморандуме о беспилотном превосходстве Хегсет написал во втором предложении документа, что дроны являются «самой большой боевой инновацией поколения», и сразу сослался на Украину.

Сейчас, по данным американских аналитиков, ударные дроны отвечают за до 75% всех боевых потерь с обеих сторон на украинском фронте. Именно эти цифры звучали на слушаниях — конгрессменка Элиз Стефаник процитировала их, спрашивая Хэгсета, как бюджет-2027 продвинет возможности США.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, поддержал министра, описав темпы изменений в глобальной оружейной отрасли.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Если бюджет будет одобрен и внедрен, мы видим, что характер войны меняется очень, очень быстро. То, что заложено в этот бюджет нашим гражданским руководством, позволит нам начать опережать эволюцию технологий», — сказал Кейн перед комитетом.

Общий оборонный запрос администрации на 2027 год составляет $1,5 трлн — это примерно на 40% больше, чем в 2026-м, и самый большой единовременный скачок за десятилетие. Помимо $54 млрд на автономные системы, бюджет включает $74 млрд на дроны и средства противодействия им в совокупности, а также значительные инвестиции в искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Исполняющий обязанности главного финансиста Пентагона Джулс Херст III объяснил на слушаниях принцип работы DAWG — Группы оборонной автономной войны — как структуры, выступающей проводником между промышленностью и боевыми частями.

«Я думаю о DAWG как о первопроходце. Они там, находя лучшие технологии для нас и работая над интеграцией. Они с этими компаниями вживую, прямо сейчас, тестируют различные системы и инструменты оркестрации для автономии и дают им живую обратную связь», — сказал Херст на бюджетном брифинге.

Параллельно с анонсом командного центра стало известно, что Южное командование США уже запустило собственную структуру — Southcom Autonomous Warfare Command (SAWC). Хегсет не уточнил, идет ли речь об одной и той же организацииили о двух разных. Пентагон в ответ на запрос просто переадресовал к тексту его показаний.

Что это означает практически: США системно переходят от доктрины «несколько дорогих платформ» к доктрине «массы дешевых автономных систем». І именно Украина — где этот переход уже состоялся в реальных боевых условиях — остается главным аргументом в вашингтонских дискуссиях о том, как будет выглядеть война завтра.

Источник: Defense Scoop