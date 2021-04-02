Київстар спантеличив абонентів дивними сервісними SMS про блокування номеру та зняття абонплати — оператор пояснив це технічною помилкою
Останні два дні певна частина абонентів Київстару отримувала дуже дивні сервісні SMS — частина користувачів з подивом виявила сповіщення про блокування номеру та зняття позапланове списання місячної абонплати.
Висловлюючи невдоволення в соцмережах клієнти, яких торкнулася ситуація, у виразах не соромились (перепрошуємо за твіти з нецензурною лексикою, але вже як є). Зі скарг не зрозуміло, чи відбувалось списання коштів насправді.
В Київстарі, не вдаючись у подробиці, пояснили ці повідомлення технічною помилкою та попросили постраждалих звернутись до служби підтримки компанії.
Приносимо вибачення за SMS про блокування номеру або з некоректною інформацією про тарифікацію послуг — це результат технічної помилки. Якщо ви їх отримали чи зіштовхнулися з іншими складнощами, напишіть нам у особисті повідомлення, вказавши власний номер та описавши проблему 🙏
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 2, 2021
Окремо компанія наголосила, що сервіси, що були надані не коректно через дану технічну помилку, будуть компенсовані. З цього можна зробити висновок, що у деяких випадках кошти все-таки списувались.
Сервіси, що були надані не коректно через дану технічну помилку, будуть компенсовані.
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) April 2, 2021
Яку кількість абонентів торкнувся цей збій, не уточнюється.