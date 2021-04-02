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Київстар спантеличив абонентів дивними сервісними SMS про блокування номеру та зняття абонплати — оператор пояснив це технічною помилкою

Київстар спантеличив абонентів дивними сервісними SMS про блокування номеру та зняття абонплати — оператор пояснив це технічною помилкою

Київстар спантеличив абонентів дивними сервісними SMS про блокування номеру та зняття абонплати — оператор пояснив це технічною помилкою


Останні два дні певна частина абонентів Київстару отримувала дуже дивні сервісні SMS  — частина користувачів з подивом виявила сповіщення про блокування номеру та зняття позапланове списання місячної абонплати.

Висловлюючи невдоволення в соцмережах клієнти, яких торкнулася ситуація, у виразах не соромились (перепрошуємо за твіти з нецензурною лексикою, але вже як є). Зі скарг не зрозуміло, чи відбувалось списання коштів насправді.

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В Київстарі, не вдаючись у подробиці, пояснили ці повідомлення технічною помилкою та попросили постраждалих звернутись до служби підтримки компанії.

Окремо компанія наголосила, що сервіси, що були надані не коректно через дану технічну помилку, будуть компенсовані. З цього можна зробити висновок, що у деяких випадках кошти все-таки списувались.

Яку кількість абонентів торкнувся цей збій, не уточнюється.

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