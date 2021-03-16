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Кіберполіція викрила групу зловмисників, які викрали понад 5 млн грн за допомогою електронних листів з вірусом

Кіберполіція викрила групу зловмисників, які викрали понад 5 млн грн за допомогою електронних листів з вірусом

Кіберполіція викрила групу зловмисників, які викрали понад 5 млн грн за допомогою електронних листів з вірусом


Працівники Департаменту Кіберполіції спільно із слідчим управлінням столичної поліції та Службою безпеки України викрили протиправну діяльність злочинників, що викрали понад 5 млн грн за допомогою електронних листів з вірусом.

Фігуранти розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам.

Кіберполіція викрила групу зловмисників, які викрали понад 5 млн грн за допомогою електронних листів з вірусом

Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки, а у подальшому гроші переводили в готівку. За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 мільйонів гривень збитків.

Правоохоронці провели вісім обшуків на території Києва та Київської області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та «чорнові» записи. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Джерело: Кіберполіція України

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