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Киберполиция и Минцифра запустили инструмент для распознавания фейковых чатботов в Telegram

Киберполиция и Минцифра запустили инструмент для распознавания фейковых чатботов в Telegram

Российские оккупанты ведут активную войну против Украины, в том числе и в информационном поле, а одно из основных направлений — создание фейковых ботов, позволяющих захватчикам получить ценную информацию вместо украинских правоохранителей. Новый официальный онлайн инструмент Dovydka.info позволит эффективно противодействовать врагу и выявлять фейковые боты.

Сервис разработал Департамент киберполиции НПУ совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, Госспецсвязи и Минцифрой.

«Благодаря чатам в Telegram можно за несколько кликов найти необходимую информацию, адрес, помощь или сообщить ВСУ об оккупантах. Впрочем, вместе с официальными чатами становится все больше фейковых. Их намеренно создают мошенники для собственной пользы».

Минцифра

Воспользоваться новым сервисом просто. Достаточно всего двух «кликов»: открыть сайт Dovydka.info и выполнить поиск под названием бота, которого нужно проверить. Ботчекер покажет, настоящий ли чатбот, а также то, сколько у него двойников.

В Киберполиции просят небезразличных граждан сообщать о вражеских ботах из-за другого бота StopRussia | MRIYA, который был создан именно для сбора информации о фейковых ресурсах. О технике оккупанта, его приспешниках, метках, неразорванных снарядах или случаях мародерства можно сообщить правоохранителям через официальный бот Народный мститель.


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