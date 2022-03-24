Киберспортсмены и стримеры проведут месячный марафон #StreamersWithUkraine для сбора средств пострадавшим от войны в Украине

Месячный марафон #StreamersWithUkrain, который начинается 24 марта, объединит инфлюенсеров и стримеров вне зависимости от размера аудитории, чтобы собрать $1 миллион на гуманитарные нужды пострадавшим от войны украинцам. Более 100 стримеров со всего мира уже присоединились к благотворительной акции. Пожертвования направят благотворительным организациям «Razom» и «Nova Ukraine».

«Киберспорт не может оставаться в стороне от того, что сегодня происходит в Украине – война, гибель невинных людей, тысячи нуждающихся в помощи. #StreamersWithUkraine – это пример того, как ведущие представители киберспорта могут повлиять на ситуацию и помочь нуждающимся». Евгений Лукияненко, руководитель отдела киберспорта WePlay Holding

До 23 апреля любой желающий может присоединиться к марафону. Для участия достаточно зарегистрироваться на официальном сайте, разместить уникальную ссылку на PayPal для пожертвований и добавить QR-код в стрим. Зрители также смогут поиграть в одной команде или посоревноваться с профессиональными киберспортсменами по CS:GO, Call of Duty или Apex Legends. Среди участников – Данил «Dendi» Ишутин, Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски, Якоб «Pimp» Виннече, Майкл «THINND» МакМахон и другие. Информация обо всех киберспортсменах, включая рейтинг доноров и участников акции по сбору средств, будет на сайте.

Марафон поддерживают более 15 агентств талантов, включая FantasyExpo, Evolved, Ader Gaming, Prodigy, AFK Creators, а также геймеры-профессионалы из ведущих киберспортивных организаций.