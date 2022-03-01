Українська кіберспортивна команда NAVI припиняє будь-яку співпрацю з російським холдингом ESFORCE, включаючи RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru та Virtus.pro.

«В Україні – шостий день війни. Російська армія продовжує обстрілювати житлові квартали: сотні тисяч мешканців залишили свої будинки, а решта продовжують боротися за майбутнє країни. Коли гинуть люди та назавжди руйнуються тисячі доль у рідній країні, не до кіберспорту.

Поки співробітники та гравці NAVI проводять дні у бомбосховищах, холдинг ESFORCE публічно заперечує весь той жах, який зараз відбувається в Україні.

Вважаємо позицію цієї компанії неприйнятною та антилюдською. NAVI припиняють будь-яку співпрацю з холдингом, включаючи RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru та Virtus.pro.

Окремо хочемо висловити подяку всім співробітникам холдингу, які не побоялися пресингу та висловили свою позицію. Спасибі! «