Киевская ОВА напомнила о запрете использовать дроны, БПЛА и другую гражданскую авиацию

Ранее в Киевской области на весь период военного положения ввели запрет на полеты квадрокоптеров, БПЛА и другой гражданской авиации. Пока ограничения продолжают действовать, напомнили в Киевской ОВА и вместе предупредили об уголовной ответственности за их нарушение.

Запрет использования гражданской авиации на территории Киевской области касается воздушных судов, легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, дронов, воздушных безмотороных средств передвижения, планеров, дельтапланов, аэростатов, дирижаблей и т.д. Также ограничения распространяются на агродроны, которые используются в сельском хозяйстве.

Эти ограничения были установлены Государственной авиационной службой по представлению Генштаба Вооруженных Сил Украины. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность (нарушение квалифицируется как преступление против основ национальной безопасности Украины). Запрет действителен на все время действия военного положения — такие же ограничения по очевидным причинам действуют во многих других регионах Украины, и они касаются не только воздушного пространства, но и использования сухопутных и водных частей. Существуют ограничения на посещение некоторых горных маршрутов, водоемов и лесов в разных областях – недавно подробнее об ограничениях по разным областям рассказывало «Государственное агентство развития туризма» (ДАРТ).