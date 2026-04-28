Для души: над Нью-Йорком уже летают eVTOL-такси

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY), компания, разрабатывающая электрические аэротакси для коммерческих пассажирских перевозок, объявила о завершении первых в истории Нью-Йорка демонстрационных полетов аэротакси с электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) от пункта к пункту.





Это ознаменовало начало недельной публичной кампании в рамках существующей сети вертодромов города. На фоне самого знакового горизонта мира кампания предлагает первую реальную демонстрацию того, как электрические аэротакси — тихие и с нулевыми операционными выбросами — смогут соединять регион, связывая вертипорты, международные аэропорты и общины по всей нью-йоркской метрополии.

«Нью-Йорк всегда был городом, который определяет будущее, требуя лучшего», — сказал ДжоуБен Беверт, основатель и генеральный директор Joby. «Мы впервые летали здесь в 2023 году, а теперь показываем, как выглядит следующий раздел: тихий сервис аэротакси с нулевыми операционными выбросами, разработанный для лучшего обслуживания жителей города. На этой неделе, летая между JFK и Манхэттеном, мы продемонстрировали, что делает возможным инициатива eIPP при поддержке Белого дома, и показали Нью-Йорку, что его ждет».

Самолет Joby (N545JX) вылетел из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) и приземлился на различных вертодромах города, включая Downtown Skyport, а также вертодромы на Вест-30-й улице и Ист-34-й улице в Мидтауне — где расположены VIP-залы для пассажиров Blade Air Mobility. Вместе эти площадки очерчивают часть коммерческих маршрутов, которые компания планирует для Нью-Йорка: соединение Нижнего Манхэттена и Мидтауна с JFK менее чем за 10 минут.

«Мосты, тоннели, аэропорты и железные дороги, которыми управляет Портовый орган, ежегодно перемещают сотни миллионов людей по всему региону, и наша задача — обеспечить, чтобы эта сеть успевала за будущим», — заявил председатель Портового органа Кевин О’Тул. «Этот передовой самолет — именно тот вид инноваций, которые мы обязаны тестировать, понимать и помогать формировать на благо региона и общества. Эти полеты продвигают нашу работу по определению того, как авиационные технологии нового поколения могут служить жителям Нью-Йорка и Нью-Джерси».

Под руководством NYC Economic Development Corporation, в партнерстве со Skyports Infrastructure и Vertiports by Atlantic, вертодромная инфраструктура Нью-Йорк будет электрифицирован в ожидании запуска коммерческого сервиса аэротакси.





«Мы управляем одними из самых загруженных аэропортов в мире, и это обязывает нас серьезно думать о том, как будет выглядеть авиация в ближайшие десятилетия — для наших пассажиров, наших общин и окружающей среды», — заявила исполнительный директор Портового органа Катрин Гарсия.

Ключевой составляющей нью-йоркской стратегии Joby стало приобретение в 2025 году пассажирского бизнеса Blade Air Mobility, который теперь является полностью дочерней компанией Joby. Операционная экспертиза Blade и широкая база пассажирской инфраструктуры на Манхэттене и в ключевых аэропортах нью-йоркского региона позволили обслужить более 90 000 пассажиров в 2025 году. Blade обеспечивает основу для масштабного коммерческого сервиса электрических аэротакси и ускорит переход города от использования вертолетов к тихим самолетам с нулевыми выбросами.

«Эти исторические полеты Joby, соединяющие городской вертодром с нашими аэропортами, являются доказательством того, что будущее передового воздушного транспорта — это уже не фантазия в стиле «Джетсонов», а реальность», — сказала временный президент и генеральный директор NYCEDC Джинни Пак.

В Нью-Йорке коммерческое видение Joby простое: превратить одну из самых затратных по времени поездок в городе в одну из самых быстрых. Благодаря партнерству с Delta Air Lines и Uber Joby стремится создать бесшовный сквозной опыт, который объединяет наземный транспорт и авиаперелеты в одном путешествии. В городе, где обычный житель, по одним подсчетам, потерял 102 часа из-за дорожных пробок в 2025 году, цель Joby — вернуть это время, превратив 60-120-минутную поездку в JFK на семиминутный перелет.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Эти демонстрационные полеты — один из элементов большей системы знаний, которую мы накапливаем вокруг электрической авиации нового поколения, и они отражают нашу уверенность в том, что ответственное исследование этих технологий сегодня — это способ подготовить регион к будущему», — добавляет Гарсия.

Самолет Joby специально разработан с резервированием по нескольким системам для повышения безопасности и надежности. Его собственная конструкция обеспечивает значительно меньший шумовой след по сравнению с однотипными обычными самолетами или вертолетами, а акустическая сигнатура сливается с окружающими звуками повседневной городской жизни.

«NYCEDC с восторгом открывает для Нью-Йорка переход к электрическим полетам, и эти рейсы являются настоящей вехой на этом пути. Опираясь на прогресс, достигнутый вместе с Downtown Skyport и Atlantic Aviation с момента последнего полета Joby над Нью-Йорком — путем модернизации городских вертодромов для поддержки зарядной инфраструктуры eVTOL и морской доставки Blue Highways — NYCEDC делает Нью-Йорк более устойчивой, экологической и инновационной транспортной средой для всех жителей города», — замечает Пак.

Полеты посвящены мартовскому объявлению о включении Нью-Йорка в федеральную Пилотную программу интеграции eVTOL (eIPP), учрежденную исполнительным указом, которая направлена на ускорение коммерческого внедрения этого нового поколения воздушного транспорта по всей территории США.

Joby продолжает продвигаться на финальных этапах сертификации FAA. Опираясь на серию пилотируемых демонстраций в районе залива Сан-Франциско, нью-йоркская кампания размещает самолет на реальных маршрутах и в реальных условиях одного из самых динамичных городов мира, демонстрируя акустические характеристики и показатели производительности, которые являются решающими для выхода на рынок городского воздушного райдшеринга.

Источник: Joby Aviation