Новости Технологии 28.04.2026

Для души: над Нью-Йорком уже летают eVTOL-такси

Шадрін Андрій

Для душі: над Нью-Йорком вже літають eVTOL-таксі

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY), компания, разрабатывающая электрические аэротакси для коммерческих пассажирских перевозок, объявила о завершении первых в истории Нью-Йорка демонстрационных полетов аэротакси с электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) от пункта к пункту.


Это ознаменовало начало недельной публичной кампании в рамках существующей сети вертодромов города. На фоне самого знакового горизонта мира кампания предлагает первую реальную демонстрацию того, как электрические аэротакси — тихие и с нулевыми операционными выбросами — смогут соединять регион, связывая вертипорты, международные аэропорты и общины по всей нью-йоркской метрополии.

«Нью-Йорк всегда был городом, который определяет будущее, требуя лучшего», — сказал ДжоуБен Беверт, основатель и генеральный директор Joby. «Мы впервые летали здесь в 2023 году, а теперь показываем, как выглядит следующий раздел: тихий сервис аэротакси с нулевыми операционными выбросами, разработанный для лучшего обслуживания жителей города. На этой неделе, летая между JFK и Манхэттеном, мы продемонстрировали, что делает возможным инициатива eIPP при поддержке Белого дома, и показали Нью-Йорку, что его ждет».

Самолет Joby (N545JX) вылетел из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) и приземлился на различных вертодромах города, включая Downtown Skyport, а также вертодромы на Вест-30-й улице и Ист-34-й улице в Мидтауне — где расположены VIP-залы для пассажиров Blade Air Mobility. Вместе эти площадки очерчивают часть коммерческих маршрутов, которые компания планирует для Нью-Йорка: соединение Нижнего Манхэттена и Мидтауна с JFK менее чем за 10 минут.

«Мосты, тоннели, аэропорты и железные дороги, которыми управляет Портовый орган, ежегодно перемещают сотни миллионов людей по всему региону, и наша задача — обеспечить, чтобы эта сеть успевала за будущим», — заявил председатель Портового органа Кевин О’Тул. «Этот передовой самолет — именно тот вид инноваций, которые мы обязаны тестировать, понимать и помогать формировать на благо региона и общества. Эти полеты продвигают нашу работу по определению того, как авиационные технологии нового поколения могут служить жителям Нью-Йорка и Нью-Джерси».

Под руководством NYC Economic Development Corporation, в партнерстве со Skyports Infrastructure и Vertiports by Atlantic, вертодромная инфраструктура Нью-Йорк будет электрифицирован в ожидании запуска коммерческого сервиса аэротакси.


«Мы управляем одними из самых загруженных аэропортов в мире, и это обязывает нас серьезно думать о том, как будет выглядеть авиация в ближайшие десятилетия — для наших пассажиров, наших общин и окружающей среды», — заявила исполнительный директор Портового органа Катрин Гарсия.

Ключевой составляющей нью-йоркской стратегии Joby стало приобретение в 2025 году пассажирского бизнеса Blade Air Mobility, который теперь является полностью дочерней компанией Joby. Операционная экспертиза Blade и широкая база пассажирской инфраструктуры на Манхэттене и в ключевых аэропортах нью-йоркского региона позволили обслужить более 90 000 пассажиров в 2025 году. Blade обеспечивает основу для масштабного коммерческого сервиса электрических аэротакси и ускорит переход города от использования вертолетов к тихим самолетам с нулевыми выбросами.

«Эти исторические полеты Joby, соединяющие городской вертодром с нашими аэропортами, являются доказательством того, что будущее передового воздушного транспорта — это уже не фантазия в стиле «Джетсонов», а реальность», — сказала временный президент и генеральный директор NYCEDC Джинни Пак.

В Нью-Йорке коммерческое видение Joby простое: превратить одну из самых затратных по времени поездок в городе в одну из самых быстрых. Благодаря партнерству с Delta Air Lines и Uber Joby стремится создать бесшовный сквозной опыт, который объединяет наземный транспорт и авиаперелеты в одном путешествии. В городе, где обычный житель, по одним подсчетам, потерял 102 часа из-за дорожных пробок в 2025 году, цель Joby — вернуть это время, превратив 60-120-минутную поездку в JFK на семиминутный перелет.

«Эти демонстрационные полеты — один из элементов большей системы знаний, которую мы накапливаем вокруг электрической авиации нового поколения, и они отражают нашу уверенность в том, что ответственное исследование этих технологий сегодня — это способ подготовить регион к будущему», — добавляет Гарсия.

Самолет Joby специально разработан с резервированием по нескольким системам для повышения безопасности и надежности. Его собственная конструкция обеспечивает значительно меньший шумовой след по сравнению с однотипными обычными самолетами или вертолетами, а акустическая сигнатура сливается с окружающими звуками повседневной городской жизни.

«NYCEDC с восторгом открывает для Нью-Йорка переход к электрическим полетам, и эти рейсы являются настоящей вехой на этом пути. Опираясь на прогресс, достигнутый вместе с Downtown Skyport и Atlantic Aviation с момента последнего полета Joby над Нью-Йорком — путем модернизации городских вертодромов для поддержки зарядной инфраструктуры eVTOL и морской доставки Blue Highways — NYCEDC делает Нью-Йорк более устойчивой, экологической и инновационной транспортной средой для всех жителей города», — замечает Пак.

Полеты посвящены мартовскому объявлению о включении Нью-Йорка в федеральную Пилотную программу интеграции eVTOL (eIPP), учрежденную исполнительным указом, которая направлена на ускорение коммерческого внедрения этого нового поколения воздушного транспорта по всей территории США.

Изображение: Joby Aviation

Joby продолжает продвигаться на финальных этапах сертификации FAA. Опираясь на серию пилотируемых демонстраций в районе залива Сан-Франциско, нью-йоркская кампания размещает самолет на реальных маршрутах и в реальных условиях одного из самых динамичных городов мира, демонстрируя акустические характеристики и показатели производительности, которые являются решающими для выхода на рынок городского воздушного райдшеринга.

Источник: Joby Aviation

