Киевский метрополитен рассказал, какие вещи пассажиры забывали в метро в 2020 году — от фитнес-браслета и телефона до микроволновки и надувного матраса
В 2020 году в Бюро находок Киевского метрополитена поступило более 180 различных забытых пассажирами вещей, но вернулось за ними только треть владельцев, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
По статистике, в зависимости от времени года и погоды пассажиры чаще или реже забывают свои личные вещи в вагонах. Так, в осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки.
Среди самых ценных находок 2020 года — ноутбук, телефон, электронная книга и фитнес-браслет.
Забывали в киевском метро в этом году и более крупные вещи — газонокосилку, микроволновую печь, гладильную доску и даже надувной матрас.
Отдельно Киевский метрополитен составил топ вещей, которые чаше всего забывали в 2020 году:
- самокаты;
- платья;
- телефоны;
- чемоданы;
- детские рюкзаки.
Бюро находок Киевского метрополитена находится на станции «Нивки». В будние дни оно работает с 8:00 до 17:00, а в пятницу — с 8:00 до 15:45. Бюро принимает только вещи, а за хранение вещей предусмотрена оплата. Потерянные документы сразу передаются работникам правоохранительных органов.