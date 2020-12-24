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Киевский метрополитен рассказал, какие вещи пассажиры забывали в метро в 2020 году — от фитнес-браслета и телефона до микроволновки и надувного матраса

Киевский метрополитен рассказал, какие вещи пассажиры забывали в метро в 2020 году — от фитнес-браслета и телефона до микроволновки и надувного матраса

Киевский метрополитен рассказал, какие вещи пассажиры забывали в метро в 2020 году — от фитнес-браслета и телефона до микроволновки и надувного матраса


В 2020 году в Бюро находок Киевского метрополитена поступило более 180 различных забытых пассажирами вещей, но вернулось за ними только треть владельцев, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

По статистике, в зависимости от времени года и погоды пассажиры чаще или реже забывают свои личные вещи в вагонах. Так, в осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки.

Среди самых ценных находок 2020 года — ноутбук, телефон, электронная книга и фитнес-браслет.

Забывали в киевском метро в этом году и более крупные вещи — газонокосилку, микроволновую печь, гладильную доску и даже надувной матрас.

Отдельно Киевский метрополитен составил топ вещей, которые чаше всего забывали в 2020 году:

  • самокаты;
  • платья;
  • телефоны;
  • чемоданы;
  • детские рюкзаки.

Бюро находок Киевского метрополитена находится на станции «Нивки». В будние дни оно работает с 8:00 до 17:00, а в пятницу — с 8:00 до 15:45. Бюро принимает только вещи, а за хранение вещей предусмотрена оплата. Потерянные документы сразу передаются работникам правоохранительных органов.

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