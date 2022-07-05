«Киевстар» объявил о новом пакете помощи «Вдвое больше», благодаря которому абоненты получат больше услуг в тарифах

«Киевстар» объявил о новом пакете помощи, благодаря которому абоненты оператора получат больше услуг в тарифах. Так, абоненты припейд-тарифов до конца лета смогут без доплаты получить вдвое больше услуг, чем предусмотрено в их тарифе. А контрактные и бизнес-клиенты в дополнение к основному объему услуг смогут подключить дополнительные минуты и гигабайты.

«Борьба с российскими захватчиками идет на разных фронтах. Прилагают сверхусилия ВСУ, врачи и волонтеры. А в тылу люди продолжают работать, чтобы поддерживать экономику и собирают на дроны и другое оборудование для армии. Мобильная связь и интернет играют в этом немаловажную роль. Поэтому Киевстар использует любую возможность, чтобы поддержать наших абонентов. До конца лета мы будем без доплат предоставлять им гораздо больше услуг», – комментирует Татьяна Лукинюк, директор по развитию продуктов на массовом рынке Киевстар.

К примеру, абоненты подписки с тарифом LOVE UA, подключив акцию, получат 24 ГБ мобильного интернета и 2400 минут для звонков на все сети по Украине. В то время как обычные условия тарифа предусматривают 12 ГБ и 1200 минут соответственно. А контрактные и бизнес-клиенты с подключением еще одной суперсилы получат дополнительные 5 ГБ интернета и 100 минут для звонков на все сети по Украине.

Чтобы поддержать клиентов дополнительными услугами до 31 августа включительно для подписки будет действовать акция «Вдвое больше», а для контрактных и бизнес-клиентов – акция «Больше минут и гигабайт», которую можно будет активировать ежемесячно. Никаких доплат за увеличение объема услуг «Киевстар» снимать не будет. Клиентам оператора нужно только иметь оплаченный пакет услуг в своем тарифе, а также активировать акцию одним из нескольких способов:

в приложении Мой Киевстар;

введя код *222#;

позвонить по безвозмездному номеру 222;

или в фирменных магазинах Киевстар.

Новое предложение действует для большинства тарифных планов подписки, включая ВСЕ ИТОГО, для контракта и бизнес-клиентов (за исключением некоторых тарифов для устройств: SIM для устройств, SMART SIM, для М2М/IoT и другие).

Напомним, что с 24 февраля «Киевстар» уже предоставил абонентам безвозмездных услуг или бонусов на сумму, эквивалентную 430 млн гривен. Для поддержки общества выделил более 33 млн грн благотворительной помощи. А как надежный партнер государства – уплатил более 4 млрд грн налогов и сборов в бюджет страны.

Источник: Киевстар