Киевстар объявил результаты деятельности за 1 квартал 2020 года: общий доход вырос на 16% до 5,95 млрд грн, абоненты на 62% увеличили использование мобильного интернета

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В 1 квартале 2020 года абоненты Киевстар существенно увеличили использование голосовой связи и интернета. Так, использование дата-трафика на абонента в среднем увеличилось на 62% в сравнении с 1 кв 2019. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, увеличилось за этот период на 10,4% или до 17 млн. В 1 кв 2020 использование голосовой связи в расчете на абонента увеличилось на 3% до 603 минут.

«Мы существенно увеличили инвестиции в качество связи и новые технологии, чтобы абоненты могли полноценно общаться, находясь дома. Также компания мобилизовала свои ресурсы, чтобы помочь стране как можно быстрее преодолеть эпидемию коронавируса. Мы выделили 30 млн грн благотворительной помощи для покупки медицинского оборудования, спасающего жизни тяжелобольных пациентов. И еще на 30 млн грн предоставили телеком услуг для поддержки абонентов на карантине» — отметил Александр Комаров, президент Киевстар.

В частности, Киевстар начислил бонусы на мобильные счета медицинских работников, предоставил доступ без платы за трафик к горячим линиям и веб-сайтам по профилактике коронавируса. Компания поддержала национальный проект “Всеукраинская школа онлайн” и предоставляет доступ к телеканалам, которые транслируют школьные уроки, без дополнительной платы. В период карантина Киевстар сделал консультации врачей в мобильном приложении «Doctor Online» бесплатными для абонентов всех телеком операторов. Бизнес-клиенты могут подключить без внесения абонплаты наиболее востребованные сервисы, которые позволяют работать дистанционно и вести деловую активность на должном уровне.

Доходы от услуг мобильной связи в 1 кв 2020 увеличились на 16,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019, до 5,530 млрд грн. Больше половины этого дохода составили услуги мобильного интернета – рост на 22,4% в сравнении с 1 кв 2019.

Средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 17,4%. Доходы фиксированной связи за этот же период увеличились на 16,9%, до 384 млн грн. Главным образом, благодаря росту на 18,8% доходов от услуги «Домашний Интернет». Показатель ARPU клиентов «Домашнего Интернета» увеличился на 7,6% в сравнении с 1 кв.2019.

В 1 кв 2020 мобильной связью пользовалось 26 млн абонентов. Незначительное уменьшение объясняется сокращением использования абонентами нескольких SIM-карт, а также демографическими изменениями.

Ключевые показатели деятельности Киевстар в 1 кв 2020 в сравнении с 1 кв 2019

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 1 кв. 2020 1 кв. 2019 1 кв 2020/1 кв 2019 Общий операционный доход 5 950 5 125 16,1% Доход от услуг мобильной связи 5 530 4 763 16,1% Доход от услуг фиксированной связи 384 329 16,9% EBITDA 4 040 3 223 25,3% Маржа EBITDA 67,9% 62,9% 5.0 п.п. Капитальные расходы 1 347 983 37,1% Мобильная связь Общий операционный доход 5 530 4 772 15,9% В том числе услуг передачи данных 3 004 2 454 22,4% Абоненты (млн) 26,0 26,3 (1,2%) В том числе мобильного интернета 17,0 15,4 10,4% ARPU (грн) 70 60 17,4% MOU (хв.) 603 585 3% Использование данных (Мбайт/абонент) 4 948 3 059 61,8% Фиксированная связь Общий операционный доход 384 329 16,9% Операционный доход услуг ШПД 248 209 18,8% Абоненты ШПД (млн) 1,0 0,9 10,0% ARPU ШПД (грн) 81 75 7,6%

Общий доход компании в 1 кв 2020 вырос на 16,1% в сравнении с 1 кв 2019, до 5,950 млрд грн. Капитальные затраты в 1 кв 2020 достигли 1,347 млрд грн, на 37,1% больше, чем в 1 кв 2019. В основном, средства были направлены на развитие сетей 4G. Территория 4G сети Киевстар охватывает 11 тысяч населенных пунктов, а возможность доступа к новым мобильным технологиям есть почти у 79% населения Украины.

В 1 кв 2020 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму 2,394 млрд грн.

Источник: Киевстар