«Киевстар» подключил к 4G-сети ещё 1046 населённых пунктов

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении территории покрытия своей сети 4G. Это довольно-таки масштабное расширение, которое затронула сразу 1046 населённых пунктов в 21 области Украины.

Так, скоростной мобильный интернет появился в городах Батурин, Бердичев, Беловодск, Вараш, Волочиск, Вольнянск, Золотоноша, Конотоп, Маневичи, Мена, Радомышль, Рубежное, Самбор, Смела, Староконстантинов, Стрый, Хотин, Счастье, Ямполь, а также сотнях сёл. В целом, на этой территории проживает около 830 тыс. жителей Украины.

Благодаря последнему расширению, сеть 4G от «Киевстар» работает уже в 7885 населённых пунктах, из них 90% — в сельской местности. Это территория, где проживает свыше 29,8 млн человек, а это 72% населения Украины. Количество базовых станций для 4G-связи в сети оператора достигло уже 7,5 тыс.