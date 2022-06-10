«Киевстар» получил разрешение на тестирование технологии LTE 2300-TDD, которая позволяет достигать скорости до 600 Мбит/с

Оператор «Киевстар» начал использовать в тестовом режиме технологию мобильной передачи данных LTE 2300-TDD. Благодаря этому компания планирует увеличить пиковую скорость передачи данных и развивать услуги связи в активно растущих в отношении дата-трафика регионах Украины.

Во втором квартале 2022 года регулятор выделил трем мобильным операторам полосы радиочастот в диапазоне 2100 МГц для увеличения емкости действующих сетей 3G или улучшения радиопокрытия сетей LTE/4G. Недавно телеком регулятор также дал разрешение компании «Киевстар» временно (на период действия военного состояния) подключить радиооборудование в диапазоне 2300 МГц. Благодаря этому компания планирует увеличить емкость мобильной сети на приграничных территориях и в городах, в которые во время войны мигрировало большое количество жителей из других регионов страны. В частности, по аналитическим данным Киевстара, после 24 февраля 2022 года более 4 млн абонентов переехали на Запад Украины.

«Стабильная работа телеком сетей помогает приближать победу. Мы благодарны руководство страны и руководство отрасли за всестороннюю поддержку и создание новых возможностей для обеспечения более устойчивой и надежной мобильной связи для граждан Украины, государственных структур и бизнеса, что является нашей первоочередной задачей в условиях военного положения» — прокомментировал президент Киевстар Александр Комаров.

Особенностью новой мобильной технологии является то, что прием и передача данных осуществляется на тех же частотах. Это позволяет оператору более эффективно управлять пропускной способностью сети. «Пиковая» скорость мобильной передачи данных по технологии LTE 2300-TDD при ширине полосы частот 40 МГц может достигать 600 Мбит/с в идеальных радиоусловиях.

Для клиентов использование новой мобильной технологии означает более качественные услуги мобильного интернета в местах высокой концентрации трафика, качественную трансляцию потокового видео, больше возможностей для осуществления финансовых операций в онлайн-режиме, быстрый запуск «дистанционных рабочих мест» и т.д.

Первые базовые станции, работающие по новой технологии, уже установлены в г. Тернополь. В настоящее время включены в Тернополе первые две из трех базовых станций LTЕ 2300 TDD, но до конца текущего года оператор планирует установить 100 таких базовых станций.

Развитие в Украине новых мобильных технологий стало возможным благодаря содействию государственных ведомств – это Национальный регулятор (НКЕК) и Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), Министерство цифровой трансформации, Госспецсвязи. Также активную помощь в реализации этого проекта берут зарубежные поставщики оборудования радиосетей – компании Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE.