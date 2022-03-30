«Киевстар» временно отменяет тарифы в роуминге 9 европейских стран

Отныне для абонентов «Киевстар», вынужденно выехавших из-за войны в одну из 9 стран Европы, в роуминге начнут действовать внутренние тарифы оператора. То есть, оплачивая свой тарифный план как обычно, абоненты смогут пользоваться пакетом услуг за границей без дополнительных доплат.

Какие страны

Среди стран, где будут временно действовать специальные условия — Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия.

Какие тарифные планы

Новая инициатива «Киевстар» касается абонентов предоплаты с актуальными тарифными планами линейки ТВІЙ та новейшими тарифами ВСЕ РАЗОМ. У бизнес-клиентов и контрактных абонентов новые условия будут действовать для большинства тарифных планов (конкретный перечень оператор не предоставляет).

Условия

Для абонентов подписки и с тарифами Все РАЗОМ при условии оплаты пакета услуг будут действовать стандартные условия их тарифа. Например, в рамках тарифа Твій вибір абоненты за рубежом получат 15 Гб мобильного интернета, безлимит на звонки в сети «Киевстар» и на все входящие звонки и 200 минут для звонков на номера других операторов в Украине, а также в стране пребывания. И все это за 175 грн или за 5,5 евро.

Бизнес-клиенты и контрактные абоненты «Киевстар» в большинстве тарифов получат расширенный объем услуг для роуминга в дополнение к основному тарифу: 15 Гб мобильного интернета, все входящие звонки – безлимитные, 500 минут для исходящих звонков на украинские номера и номера в стране пребывания, а также 50 SMS. Для них также не будут списываться мегабайты при использовании безлимитных приложений: мессенджеров, онлайн карт и других сервисов.

Бизнес-клиенты с тарифами для IoT (для датчиков, GPS-навигаторов и т.п.) смогут пользоваться ими в роуминге. Для этого им будут начисляться пакеты мегабайтов в месяц.

Как заказать услугу

Абоненты предоплаты, пользующиеся одним из старых тарифов могут перейти на новые предложения в фирменном приложении «Мій Київстар» или подать заявку на изменение тарифа через короткий номер 466 и на сайте оператора.