Кількість мінівідділень Meest в Україні досягла позначки у 2600 пунктів, 40% з них працюють цілодобово





Компанія Meest повідомила, що у лютому 2021 року вона встановила рекорд на ринку поштових послуг — кількість мінівідділень досягла позначки у 2600 пунктів, 40% з них працюють цілодобово (тобто відправляти та отримувати посилки можна цілодобово). За словами представників оператора, один з основних напрямків оператора на поточний рік — розвиток мережі партнерських мінівідділень.

Відкриття партнерських мінівідділень у компанії вважають логічним кроком з ряду причин: по-перше, через карантинні умови більшість людей вже не працює за типовим графіком, тому робота поштових пунктів у режимі 24/7 набуває актуальності. По-друге, мінівідділення мають важливу мету — пункти призначено для розвантаження власних служб доставки ритейлерів й полегшення життя споживачів, які зараз змушені стояти у чергах у звичайні поштові відділення.

Спростили й саму процедуру доставки — тепер створити й оплатити відправлення можна заздалегідь на сайті Meest або у мобільному додатку. Посилки приймають в пакуванні клієнта, тобто додаткового часу та витрат на це також не потрібно.

«Формат партнерських мінівідділень не новий, такі пункти давно працюють в Європі та у США, утім в Україні цей поштовий напрямок досі розвивався доволі повільно. Ми хочемо перейняти досвід європейських країн й перенести формат мінівідділення і на український ринок поштово-логістичних послуг. Наразі, на рівні з поштоматами, розвиток цієї мережі — один з пріоритетних проєктів компанії на поточний рік. Мeest уже має найбільшу мережу таких мінівідділень в країні, проте ми і надалі плануємо розширювати свою партнерську мережу. Сподіваємось, ця співпраця піде на користь і ритейлерам, і споживачам» — прокоментувала пресслужба групи компаній Meest.

Скористатися послугами мінівідділеннь можна у всіх великих містах України, у тому числі в їхніх віддалених районах. Пункти розташовано у найпопулярніших партнерських закладах Meest: мережі заправок ОККО, кредитних відділеннях KF.UA, продуктових магазинах «Сім23 маркет» й «Везунчик та Нектар», будівельних супермаркетах «ЛеоКераміка», магазинах мобільної та побутової техніки ЖЖУК, а також у книгарнях, спортклубах й в решті популярних локацій.

Джерело: Meest