«Китайского коронавируса в Украине нет». Минздрав обещает закупить соответствующие тесты для его выявления на следующей неделе — четыре комплекта на 120 человек





В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV, который продолжает распространяться (и достаточно высокими темпами) по миру, провоцируя пневмонию и прочие осложнения, что нередко заканчивается летальным исходом, а предыдущие подозрения, о которых писали СМИ, не подтвердились. По крайней мере, соответствующими заявлениями пестрят пресс-службы государственных структур разных мастей, от КГГА до МОЗ. Но вырисовывается весьма любопытная ситуация, случаев заражения якобы нет, но тестов для обнаружения этого самого вируса, тоже нет. Их планируют закупить только через неделю (ориентировочные сроки). И возникает вполне логичный вопрос, если нет тестов, откуда такая уверенность, что вируса тоже нет?

Об этом на брифинге 28 января сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

«Сейчас ведутся переговоры о поставках в Украину определенных наборов для выявления и количественного определения РНК нового коронавируса. И мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю, мы уже сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне», — сказал Кузин.

По его словам, всего планируется закупить целых четыре комплекта тестов. Каждый из них рассчитан на 100 исследований. На одну пробу будут использовать три исследования, поэтому комплектов хватит на 120 человек. Интересно, каким образом планируют распределить эти комплекты по Украине.

Как сообщает источник, ранее во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая с подозрением на китайский вирус. Первые анализы якобы не показали никаких признаков коронавируса из Китая, но опять-таки, как их проводили без соответствующего оборудования?

Тем временем вирус 2019-nCoV распространился уже на 18 стран. Вот последняя статистика:

За прошлые сутки умерли 26 человек, из них — 24 в провинции Хубэй, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань. Зарегистрировано 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая, еще у 6973 человек подозревают вирус, 60 человек выписаны из больницы, 44132 человека, контактировавших с больными, остаются под наблюдением врачей, еще 914 человек, общавшихся с заболевшими, выписаны.