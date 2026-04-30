Новости Игры 30.04.2026

Геймер похвастался ранним доступом к GTA 6 и пожалел об этом

Олександр Федоткін

Геймер похизувався раннім доступом до GTA 6 та пошкодував про це

Один из пользователей Reddit соблазнился возможностью поиграть в GTA 6 еще до релиза, однако его ждал очень неприятный сюрприз


Утечка ранней версии GTA 6 вполне ожидаемо оказалась вирусом, который вызвал сбои в работе Windows. Сейчас многие охотятся на любые утечки, связанные с долгожданной игрой от Rockstar для повышения собственной популярности. NotAGoat3 опубликовал скриншот с якобы установщиком GTA 6 и вызвал настоящий ажиотаж. 

Опубликованное изображение демонстрирует установщик, похожий на те, которые используют крупные пиратские группы. Геймер утверждал, что устанавливаемые файлы это именно долгожданная GTA 6. Он даже позволил себе посмеяться над другими, однако вскоре и сам стал объектом для насмешек. 

Геймер просмотрел ранний доступ к GTA 6 и попросил об этом
NotAGoat3 / Reddit

Очень скоро другие пользователи Reddit узнали, что хвастун обратился за помощью в группу безопасности. Там он объяснил, что загрузил файл от человека, которому, как он думал, можно было доверять. После попытки установки компьютер начал работать очень медленно. Это включало подвисание при входе в систему, неисправность клавиши Windows и призрачный курсор мыши. 

Геймер беспокоился, что восстановить нормальную работу Windows можно только сбросом к заводским настройкам. Изучение истории сообщений NotAGoat3 позволило узнать, что установщик GTA 6 оказался вирусом. 


Маловероятно, что Rockstar допустит утечку полноценной версии игры, когда даже связанная с ней информация строго фильтруется, а каждая реальная утечка превращается в скандал. Однако с приближением даты релиза (19 ноября) пираты будут активизироваться все больше, маскируя вирусы и вредоносное ПО под видом игровых файлов. 

Мы писали, что СЕО Take-Two одной шуткой поставил точку в слухах о переносе GTA 6.  Второй трейлер, вышедший в мае 2025 года, показал Джейсона и Лусию на фоне штата Леонида и шести игровых локаций — но полноценного геймплея до сих пор не было.

Rockstar прокомментировали ультиматум хакеров ShinyHunters относительно GTA 6

Источник: NotebookCheck ; TheGamer

