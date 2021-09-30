KIVI представила нову лінійку телевізорів 2021 року з безкоштовним контентом «з коробки»
Компанія KIVI представила нову лінійку телевізорів 2021 року, які отримали новий дизайн, звук від JVC, Google Android TV та власний додаток KIVI MEDIA з безкоштовним контентом «з коробки».
Для створення нового дизайну окрім власного R&D KIVI залучалися три міжнародні конструкторські бюро. З більш як триста запропонованих варіантів ніжок, фронтальних рамок і тильної частини, команда обрала дизайн, який відповідає концепції мінімалізму і тонких ліній. Ширина видимої частини фронтальних рамок — близько 2,6 мм. У всіх телевізорах KIVI використовується технологія підсвічування екрану Direct LED з оптичною дистанцією 20 міліметрів, що дозволить встановити їх максимально щільно до стіни на кронштейні. Для шанувальників класики та настільних екранів KIVI представила дві моделі діагоналі 32″ з функцією Smart TV і розширенням FHD на центральних підставках. Оновлена тильна частина забезпечить не тільки комфортне підключення будь-яких пристроїв і типів кабелів, а й має стильний дизайн на випадок, якщо телевізор не буде встановлений впритул до стіни. Цього року KIVI також представила телевізори в білому кольорі.
За словами представників компанії, у своїх телевізорах KIVI використовує тільки панелі класу А+, а R&D багато часу приділяє розробці внутрішньої частини дисплей-модуля зарали збільшення яскравості, поліпшення рівномірності підсвічування і насиченої палітри кольорів дисплея. Крім «базових» параметрів, покращувати зображення допомагають сучасні технології, центральний процесор і ПО. Телевізори KIVI підтримують HDR не тільки для файлів з накопичувача, але і при відтворенні контенту онлайн та під час гри на консолі або ПК. Телевізори також підтримують технологію Super Contrast Control, яка дозволяє автоматично змінювати контрастність зображення не тільки всього екрану, але й окремих його частин. Щоб UltraHD-екран працював в повну силу навіть під час перегляду контенту якістю нижче 4К, процесор телевізора здатний допрацьовувати різкість і деталізацію зображення завдяки технології UltraClear.
У лінійці телевізорів 2021 року KIVI створила акустичну систему, яка злагоджено працює з усіма своїми складовими — від динаміків власної розробки, ручного калібрування кожного з них зовні й всередині корпусу телевізора, процесу обробки SRC до інтеграції функції Dolby Audio Processing (DAP). Остання дозволяє не тільки вибрати пресети звучання для кіно, музики або подкастів, а й має додаткові інструменти на кшталт посилення гучності голосу або автовирівнювання гучності, коли частина контенту звучить голосніше, як, наприклад, при переході від фільму до реклами. Досягти синхронізації технологій вдалося завдяки партнерству з японською штаб-квартирою компанії JVC Kenwood.
В 2021 році KIVI посилила співпрацю з Google, що дозволило значно підвищити стабільність і швидкість системи. Спільна робота R&D відділів KIVI, Google і Mediatek націлена на оптимізацію роботи програм і апаратного забезпечення, а також на детальне тестування перед новим релізом оновлень. Завдяки ОС Google Android TV, сертифікованої Google і Netflix, користувачеві доступні всі сервіси Google, що створені спеціально для ТБ-платформи. Через виділену кнопку на пульті користувач може голосом викликати Google-асистента, щоб управляти телевізором і «розумним» будинком, знаходити фільми за жанром, користуватися перекладачем, дізнаватися прогноз погоди і результати спортивних подій, робити математичні розрахунки, будувати маршрути та багато іншого. В телевізорах KIVI також є функція Chromecast — швидкий спосіб обміну контентом зі смартфона або планшета.
Разом з лінійкою 2021 року KIVI представила додаток KIVI MEDIA (докладніше про цей сервіс можна прочитати тут), завдяки чому у користувачів телевізорів KIVI на операційній системі Google Android TV буде доступ до безкоштовного контенту відразу після розпакування нового пристрою і підключення до інтернету. Додаток KIVI MEDIA буде постійно доопрацьовуватися з урахуванням запитів українців. Частково сервіс буде безкоштовним. Крім нової лінійки KIVI MEDIA буде автоматично встановлено і/або оновлено на всіх смарт-телевізорах KIVI на операційній системі Google Android TV до кінця 2021 року.
KIVI спільно з корейською компанією Remote Solution розробила пульт дистанційного керування до виходу лінійки смарт-телевізорів 2021 року. Ергономіка пульта побудована на базі досліджень KIVI і Google. Кнопки розташовані так, що їх легко знайти на дотик і під пальцем завжди виявиться саме те, що потрібно. Працює пульт ДУ з допомогою Bluetooth, він оснащений мікрофоном і «тихими» кнопками. У пристрої є функція Air Mouse, тобто в пульт вбудований гіроскоп, який реагує на рух руки і імітує курсор комп’ютерної мишки на екрані телевізора. Функція спрощує введення та навігацію — користуватися пультом так само просто, як і мишкою.
KIVI традиційно надає 3 роки гарантії на дисплейний модуль. Продажі нової лінійки телевізорів KIVI стартують з 15 жовтня 2021 року.
Продажі нової лінійки телевізорів KIVI стартують з 15 жовтня 2021 року.
|Модель
|РРЦ, грн. від
|24H500LB
|5299
|24H740LB
|6299
|24H740LW
|6499
|32F740LB
|8799
|32F790LW
|8999
|32H540LB
|6499
|32H740LB
|7999
|32H740LW
|8199
|40F500LB
|7999
|40F740LB
|11499
|43F740LB
|11799
|43U740LB
|13999
|43U790LW
|14499
|50U740LB
|17999
|55U740LB
|19499
|55U790LW
|19999
|65U740LB
|26999
|75U740LB
|34999
Джерело: KIVI