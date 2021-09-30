KIVI представила нову лінійку телевізорів 2021 року з безкоштовним контентом «з коробки»





Компанія KIVI представила нову лінійку телевізорів 2021 року, які отримали новий дизайн, звук від JVC, Google Android TV та власний додаток KIVI MEDIA з безкоштовним контентом «з коробки».

Для створення нового дизайну окрім власного R&D KIVI залучалися три міжнародні конструкторські бюро. З більш як триста запропонованих варіантів ніжок, фронтальних рамок і тильної частини, команда обрала дизайн, який відповідає концепції мінімалізму і тонких ліній. Ширина видимої частини фронтальних рамок — близько 2,6 мм. У всіх телевізорах KIVI використовується технологія підсвічування екрану Direct LED з оптичною дистанцією 20 міліметрів, що дозволить встановити їх максимально щільно до стіни на кронштейні. Для шанувальників класики та настільних екранів KIVI представила дві моделі діагоналі 32″ з функцією Smart TV і розширенням FHD на центральних підставках. Оновлена ​​тильна частина забезпечить не тільки комфортне підключення будь-яких пристроїв і типів кабелів, а й має стильний дизайн на випадок, якщо телевізор не буде встановлений впритул до стіни. Цього року KIVI також представила телевізори в білому кольорі.

За словами представників компанії, у своїх телевізорах KIVI використовує тільки панелі класу А+, а R&D багато часу приділяє розробці внутрішньої частини дисплей-модуля зарали збільшення яскравості, поліпшення рівномірності підсвічування і насиченої палітри кольорів дисплея. Крім «базових» параметрів, покращувати зображення допомагають сучасні технології, центральний процесор і ПО. Телевізори KIVI підтримують HDR не тільки для файлів з накопичувача, але і при відтворенні контенту онлайн та під час гри на консолі або ПК. Телевізори також підтримують технологію Super Contrast Control, яка дозволяє автоматично змінювати контрастність зображення не тільки всього екрану, але й окремих його частин. Щоб UltraHD-екран працював в повну силу навіть під час перегляду контенту якістю нижче 4К, процесор телевізора здатний допрацьовувати різкість і деталізацію зображення завдяки технології UltraClear.

У лінійці телевізорів 2021 року KIVI створила акустичну систему, яка злагоджено працює з усіма своїми складовими — від динаміків власної розробки, ручного калібрування кожного з них зовні й всередині корпусу телевізора, процесу обробки SRC до інтеграції функції Dolby Audio Processing (DAP). Остання дозволяє не тільки вибрати пресети звучання для кіно, музики або подкастів, а й має додаткові інструменти на кшталт посилення гучності голосу або автовирівнювання гучності, коли частина контенту звучить голосніше, як, наприклад, при переході від фільму до реклами. Досягти синхронізації технологій вдалося завдяки партнерству з японською штаб-квартирою компанії JVC Kenwood.

В 2021 році KIVI посилила співпрацю з Google, що дозволило значно підвищити стабільність і швидкість системи. Спільна робота R&D відділів KIVI, Google і Mediatek націлена на оптимізацію роботи програм і апаратного забезпечення, а також на детальне тестування перед новим релізом оновлень. Завдяки ОС Google Android TV, сертифікованої Google і Netflix, користувачеві доступні всі сервіси Google, що створені спеціально для ТБ-платформи. Через виділену кнопку на пульті користувач може голосом викликати Google-асистента, щоб управляти телевізором і «розумним» будинком, знаходити фільми за жанром, користуватися перекладачем, дізнаватися прогноз погоди і результати спортивних подій, робити математичні розрахунки, будувати маршрути та багато іншого. В телевізорах KIVI також є функція Chromecast — швидкий спосіб обміну контентом зі смартфона або планшета.

Разом з лінійкою 2021 року KIVI представила додаток KIVI MEDIA (докладніше про цей сервіс можна прочитати тут), завдяки чому у користувачів телевізорів KIVI на операційній системі Google Android TV буде доступ до безкоштовного контенту відразу після розпакування нового пристрою і підключення до інтернету. Додаток KIVI MEDIA буде постійно доопрацьовуватися з урахуванням запитів українців. Частково сервіс буде безкоштовним. Крім нової лінійки KIVI MEDIA буде автоматично встановлено і/або оновлено на всіх смарт-телевізорах KIVI на операційній системі Google Android TV до кінця 2021 року.

KIVI спільно з корейською компанією Remote Solution розробила пульт дистанційного керування до виходу лінійки смарт-телевізорів 2021 року. Ергономіка пульта побудована на базі досліджень KIVI і Google. Кнопки розташовані так, що їх легко знайти на дотик і під пальцем завжди виявиться саме те, що потрібно. Працює пульт ДУ з допомогою Bluetooth, він оснащений мікрофоном і «тихими» кнопками. У пристрої є функція Air Mouse, тобто в пульт вбудований гіроскоп, який реагує на рух руки і імітує курсор комп’ютерної мишки на екрані телевізора. Функція спрощує введення та навігацію — користуватися пультом так само просто, як і мишкою.

KIVI традиційно надає 3 роки гарантії на дисплейний модуль. Продажі нової лінійки телевізорів KIVI стартують з 15 жовтня 2021 року.

Продажі нової лінійки телевізорів KIVI стартують з 15 жовтня 2021 року.

Модель РРЦ, грн. від 24H500LB 5299 24H740LB 6299 24H740LW 6499 32F740LB 8799 32F790LW 8999 32H540LB 6499 32H740LB 7999 32H740LW 8199 40F500LB 7999 40F740LB 11499 43F740LB 11799 43U740LB 13999 43U790LW 14499 50U740LB 17999 55U740LB 19499 55U790LW 19999 65U740LB 26999 75U740LB 34999

Джерело: KIVI