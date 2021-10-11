КМДА: Кияни вже замовили понад 600 тисяч спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну

Електронна система для замовлення спецперепусток у громадський транспорт працює більше 2 місяців. У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій розповіли про кількість замовлених перепусток на випадок локдауну.

Усього в системі зареєструвалися 9187 компаній, із них 8090 подали заявки для своїх працівників. Тільки за вересень замовили 255 863 спецперепусток, а за весь час дії системи було замовлено 612 705 спецперепусток.

Нагадаємо, що для замовленя спецперепустки потрібно:

авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП;

заповнити електронну форму заявки;

у разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки «Київ Цифровий» кожного працівника;

інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Усі рішення про надання перепусток прийматиме Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій лише після оголошення дат та умов локдауну, якщо у цьому буде необхідність. На даний час таких передумов немає.

Також в КМДА нагадали, що вводити обмеження на транспорт місто буде лише в крайньому випадку.

Джерело: КМДА