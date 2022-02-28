«Київ Цифровий» повідомляє інформацію про повітряну тривогу та її відбій

Щоб отримувати достовірну інформацію про повітряну тривогу в Києві треба завантажити застосунок «Київ Цифровий». Нова версія софту також повідомляє про її відбій.

1. Завантажте застосунок Київ Цифровий у App Store або Google Play.

2. Натисніть на іконку вашого профілю.

3. В розділі «Налаштування» виберіть «Сповіщення»

4. Дозвольте усі сповіщення та переконайтесь, що в параметрах телефону вони також дозволені

Також підпишіться на телеграм-канал (https://t.me/KyivCityOfficial) КМДА. Довіряйте тільки офіційним джерелам.

Київ Цифровий також почав повідомляти про відбій тривоги. Повідомлення про відбій означає, що повітряна загроза тимчасово минула і ви можете покинути укриття.

Команда реагує на всі можливі чи знешкоджені загрози, тому ставтеся відповідально до кожного повідомлення. І не забудьте увімкнути сповіщення.

Завантажити застосунок Київ Цифровий можна у App Store або Google Play.