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«Київ Цифровий» повідомляє інформацію про повітряну тривогу та її відбій

«Київ Цифровий» повідомляє інформацію про повітряну тривогу та її відбій

«Київ Цифровий» повідомляє інформацію про повітряну тривогу та її відбій

Щоб отримувати достовірну інформацію про повітряну тривогу в Києві треба завантажити застосунок «Київ Цифровий». Нова версія софту також повідомляє про її відбій.

1. Завантажте застосунок Київ Цифровий у App Store або Google Play.

2. Натисніть на іконку вашого профілю.

3. В розділі «Налаштування» виберіть «Сповіщення»

4. Дозвольте усі сповіщення та переконайтесь, що в параметрах телефону вони також дозволені

Також підпишіться на телеграм-канал (https://t.me/KyivCityOfficial) КМДА. Довіряйте тільки офіційним джерелам.

"Київ Цифровий" повідомляє інформацію про повітряну тривогу та її відбій

Київ Цифровий також почав повідомляти про відбій тривоги. Повідомлення про відбій означає, що повітряна загроза тимчасово минула і ви можете покинути укриття.

Команда реагує на всі можливі чи знешкоджені загрози, тому ставтеся відповідально до кожного повідомлення. І не забудьте увімкнути сповіщення.

Завантажити застосунок Київ Цифровий можна у App Store або Google Play.

 


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