Київ впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду (ІТС), яка буде попереджати появу заторів





Київ впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, яка допоможе регулювати транспортні потоки на вулицях міста та попереджати появу заторів. Про це повідомив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

«Коли місто зростає, логічно збільшується і навантаження на його дороги та вулиці. Будівництво нових шляхопроводів може допомогти розв’язати це питання лише частково. Тому київська міська влада впроваджує інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, яка зможе регулювати транспортні потоки та запобігти появі заторів наперед.» — зазначили в КМДА.

Основна мета інтелектуальної транспортної системи (ІТС) – врівноважити навантаження на дорогах Києва. Важливою складовою комфортного, зручного та прогнозованого дорожнього руху є налагоджена та якісна система комунального транспорту. ІТС допоможе організувати його роботу таким чином, щоб кожен киянин знав із точністю до секунди час прибуття автобуса, маршрутного таксі, трамвая, тролейбуса.

Разом з патрульною поліцією Департамент інформаційно-телекомунікаційних технологій та КП «Інформатика» визначили ключові локації, що перевантажені трафіком. Саме з них інтелектуальна система відеонагляду розпочне аналіз і розрахунок регуляції цих дорожніх артерій.

На першому етапі камери інтелектуальної транспортної системи отримають транспортні вузли, що найбільше завантажені: перехрестя бульвару Лесі Українки, вулиці Басейна та вулиць Мечникова та Льва Толстого, а також площа Перемоги та Європейська площа. На першому, найскладнішому перехресті, яке стоїть у заторах майже завжди, камери відеонагляду вже почали працювати у тестовому режимі.

Станом на сьогодні було визначено 65 ключових магістралей та виїздів з міста, на яких також має запрацювати інтелектуальна система відеоаналізу транспортних потоків. Після підрахунку трафіку та визначення годин перевантаження місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та обмеження на в’їзд вантажного транспорту.

Джерело: КМДА