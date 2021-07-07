«Як перемогти затори?»: 73% українських водіїв упевнені, що будівництвом нових доріг, 47% – створенням паркінгів (на обмеження згодні тільки 12%)





Аналітична служба сервісу OLX провела опитування 10 тисяч власників автомобілів, у яких поцікавилася, як саме на їх думку можна перемогти затори на дорогах. В підсумку 73% українських водіїв упевнені, що перемогти затори можна будівництвом нових доріг і розв’язок.

Цікаво, що тільки 12% погодилися б з обмеженнями на в’їзд машин в центри міст. Ділитися своїм авто з іншими, щоб зменшити навантаження на дорогах, готові ще менше – лише 7% автомобілістів.

Портрет власника автомобіля:

69% опитаних українців, які володіють легковим автомобілем, користуються ним щодня.

22% – беруть машину кілька разів на тиждень.

7% – сідають за кермо тільки на вихідних або кілька разів на місяць.

2% – користуються машиною по черзі з іншими членами сім’ї.

Кожен п’ятий українець вважає, що в своєму населеному пункті може потрапити в затор навіть у вихідні. Така ж кількість негативно відноситься до виділених смуг для громадського транспорту. На думку 19%, вони лише зменшують проїжджу частину для легкових авто. 80% все ж позитивно ставляться до цих смуг.

Не можуть знайти спільну мову автомобілісти і власники альтернативних видів транспорту: велосипедів, самокатів, моноколес. Останні масово скаржаться на погану інфраструктуру – 91% опитаних вважають її слабо розвиненою і не врегульованою. Це змушує власників такого транспорту виїжджати на дороги загального користування. Тому незадоволені і водії авто – половина з опитаних вважають, що це збільшує ризик ДТП на дорогах.

Згідно з результатами дослідження, кожен третій респондент, який не має машини, планує її придбати. Тільки кожен восьмий пішохід не сідає за авто, оскільки вважає зручнішим громадський транспорт.

Джерело: ЕП