Київстар презентував нові передплачені тарифи мобільного зв’язку «ТВІЙ»: ТВІЙ Старт (135 грн), ТВІЙ Вибір (175 грн) та ТВІЙ Оптимум (250 грн)
Оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив нові тарифні плани передплати ТВІЙ, лінійку тарифів «Все разом» та пакет Домашнього інтернету.
Для абонентів передплати оператор пропонує три нові тарифи: ТВІЙ Старт, ТВІЙ Вибір та ТВІЙ Оптимум.
Наприклад, в основний пакет послуг «ТВІЙ Старт» (135 грн / 4 тижні) входить 5 ГБ мобільного інтернету, 100 хвилин на інші мобільні по Україні та на номери за кордон. Тариф ТВІЙ Вибір (175 грн / 4 тижні) пропонує вже 15 ГБ інтернету та тіж 100 хвилин на інші мобільні по Україні та на номери за кордон. В найбільш дорогий пакет «ТВІЙ Оптимум» (250 грн / 4 тижні) входить вже 25 ГБ мобільного інтернету та 200 хвилин на інші мобільні по Україні та на номери за кордон.
Також Київстар запустив нові тарифи лінійки Все разом, які об’єднують в одному пакеті до трьох послуг: мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення. На вибір у клієнтів є тарифи «ВСЕ РАЗОМ Оптимум» та «ВСЕ РАЗОМ Максимум», а також їх варіанти із включеним Київстар ТБ.
У максимальному тарифі абоненти отримають Домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с та безлімітний мобільний інтернет, безлім для дзвінків у мережі та 300 хвилин на інші мережі й за кордон.
Окрім більшого обсягу послуг у тарифах, абоненти Київстар тепер можуть обрати власну Суперсилу – одну додаткову послугу, якою можна доповнити основний пакет послуг, в залежності від індивідуальних потреб. Серед Суперсил: Домашній Інтернет, підписка для Київстар ТБ, додаткові 100 хвилин для дзвінків на інші мережі та за кордон, 5 ГБ мобільного інтернету та інше.
Абоненти, які оберуть новий пакет Домашнього Інтернету у якості додаткових послуг можуть потім підключити також Київстар ТБ, Гігабітний Інтернет або Статичну IP-адресу.
Окрім більшого пакета послуг та Суперсил у нових тарифах Київстар збільшує кількість країн, дзвінки на номери яких вже включені в пакетні хвилини. Якщо раніше таких країн було лише 5, то зараз їх вже 11, серед нових напрямків: США та Канада, Ізраїль, Китай та Індія, Узбекистан.
Джерело: Київстар