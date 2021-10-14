Оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив нові тарифні плани передплати ТВІЙ, лінійку тарифів «Все разом» та пакет Домашнього інтернету.

Для абонентів передплати оператор пропонує три нові тарифи: ТВІЙ Старт, ТВІЙ Вибір та ТВІЙ Оптимум.

Наприклад, в основний пакет послуг «ТВІЙ Старт» (135 грн / 4 тижні) входить 5 ГБ мобільного інтернету, 100 хвилин на інші мобільні по Україні та на номери за кордон. Тариф ТВІЙ Вибір (175 грн / 4 тижні) пропонує вже 15 ГБ інтернету та тіж 100 хвилин на інші мобільні по Україні та на номери за кордон. В найбільш дорогий пакет «ТВІЙ Оптимум» (250 грн / 4 тижні) входить вже 25 ГБ мобільного інтернету та 200 хвилин на інші мобільні по Україні та на номери за кордон.

Також Київстар запустив нові тарифи лінійки Все разом, які об’єднують в одному пакеті до трьох послуг: мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення. На вибір у клієнтів є тарифи «ВСЕ РАЗОМ Оптимум» та «ВСЕ РАЗОМ Максимум», а також їх варіанти із включеним Київстар ТБ.

У максимальному тарифі абоненти отримають Домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с та безлімітний мобільний інтернет, безлім для дзвінків у мережі та 300 хвилин на інші мережі й за кордон.

Окрім більшого обсягу послуг у тарифах, абоненти Київстар тепер можуть обрати власну Суперсилу – одну додаткову послугу, якою можна доповнити основний пакет послуг, в залежності від індивідуальних потреб. Серед Суперсил: Домашній Інтернет, підписка для Київстар ТБ, додаткові 100 хвилин для дзвінків на інші мережі та за кордон, 5 ГБ мобільного інтернету та інше.

Абоненти, які оберуть новий пакет Домашнього Інтернету у якості додаткових послуг можуть потім підключити також Київстар ТБ, Гігабітний Інтернет або Статичну IP-адресу.

Окрім більшого пакета послуг та Суперсил у нових тарифах Київстар збільшує кількість країн, дзвінки на номери яких вже включені в пакетні хвилини. Якщо раніше таких країн було лише 5, то зараз їх вже 11, серед нових напрямків: США та Канада, Ізраїль, Китай та Індія, Узбекистан.

Джерело: Київстар