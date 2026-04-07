Почему итальянский суд признал подорожание Netflix незаконным и обязал выплатить компенсации

Стриминговый гигант Netflix столкнулся с беспрецедентным юридическим вызовом в Европе, который может изменить принципы тарификации цифровых услуг во всем мире. Суд Рима вынес сенсационное решение, признав повышение стоимости подписки в период с 2017 по 2024 год незаконным. Теперь компания не только обязана вернуть средства миллионам пользователей, но и откатить цены до уровня 2015 года, что ставит под угрозу привычную модель «регулярных корректировок» стоимости контента.


Согласно постановлению суда, Netflix нарушил итальянский Кодекс потребителей о несправедливые условия в контрактах. Проблема заключалась в том, что пункты об изменении цены были сформулированы расплывчато и не содержали четко обоснованных причин для роста тарифов. Это решение стало результатом длительного иска ассоциации Movimento Consumatori. Учитывая, как Netflix повышала стоимость подписки в других регионах, итальянский кейс создает опасный для корпорации прецедент.

Технически решение суда означает следующее:

  1. Компенсации: Пользователи плана Premium могут получить до €500 возврата, а подписчики Standard — до €250.
  2. Откат тарифов: Стоимость Premium-плана должна быть снижена до €11,99, а Standard — до €9.99 в месяц.
  3. Сроки: Netflix имеет 90 дней на оповещение всех клиентов (через почту и СМИ), иначе компанию ждет ежедневный штраф в размере €700.

Эта ситуация разворачивается на фоне усиления регуляции цифровых рынков в Европе. Ранее ЕС уже бросал вызов техгигантам из-за антимонопольных нарушений, но кейс с Netflix касается именно договорных отношений с конечным потребителем. Для зрителей, которые используют лучшие ТВ-приставки 2026 года для потребления 4K-контента, это может означать временное удешевление сервиса, хотя Netflix уже заявила о намерении обжаловать приговор.


Эксперты отмечают, что подобные иски могут распространиться и на другие стриминги. Поскольку YouTube Premium и другие сервисы также регулярно обновляют ценовую политику, регуляторы могут начать требовать более прозрачных обоснований для каждого повышения — от расходов на серверную инфраструктуру до инвестиций в производство оригинальных шоу. Сейчас Netflix занимает лидирующие позиции по времени просмотра, что подтверждает даже триумф отдельных релизов на платформе, однако юридические риски могут заставить компанию пересмотреть глобальную стратегию монетизации.

