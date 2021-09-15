



У цьому році виповнюється 5 років з моменту запуску конвергентних тарифів «Київстар Все разом», які поєднали три телеком-послуги та включають мобільний зв’язок, безлімітний домашній інтернет, 290 каналів, 20 000 фільмів і серіалів у відеобібліотеці Київстар ТБ. За цей час тарифи «Все разом» вибрало вже 870 тис. абонентів оператора.

Як зазначив оператор, головними перевагами для абонентів є можливість економити до 50% вартості та сплачувати послуги з одного рахунку, а також наявність єдиної служби підтримки, що працює в режимі 24/7.

Наразі конвергентна абонентська база становить 870 тис. абонентів, а проникнення в базу користувачів «Домашній інтернет» від Київстар – майже 80%. Найбільш активно послугу підключають у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Львові, Хмельницькому.

«Ми дуже раді, що наша пропозиція «Все разом» від самого початку сподобалася абонентам. Проте ми продовжували її розвивати. Так, у 2017 році запустили тариф «Все разом. Ігровий», що включає в себе додаткові бонуси від Wargaming. А в 2020-му лінійку поповнив соціальний тариф «Все разом. Для батьків», що доступний абонентам віком від 60 років за ціною лише 100 грн./міс. З моменту запуску онлайн-телебачення Київстар ТБ значним попитом почали користуватися тарифи «Все разом “Вигідний + ТБ”» і «Все разом “Базовий + ТБ”». Саме завдяки бажанню реалізувати потребу кожного абонента ми змогли зацікавити таку кількість користувачів. Впевнені, що надалі популярність послуги тільки зростатиме», – зазначив Сергій Сухорук, керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар.

На даний момент оператор пропонує один з п’яти тарифних планів, залежно від того, що потрібно абоненту: Базовий, Базовий + ТБ, Вигідний, Вигідний + ТБ, Ігровий.

Джерело: Київстар