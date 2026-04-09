Астрономы сообщили о новом открытии вблизи Андромеды — ближайшей к нам большой галактики. Речь идет о карликовой галактике, которая имеет уникальный состав, и дальнейшие исследования могут помочь ученым лучше понять, как формировалась Вселенная на ранних этапах.





Галактика Андромеды — ближайшая галактика к Млечному Пути. Они видима с Земли невооруженным глазом или через телескопы. Как выяснилось, она не одинока, ведь европейские астрономы обнаружили новую галактику-спутник, расположенную неподалеку.

Новый объект получил название Andromeda XXXVI. Это ультратемная карликовая галактика — очень маленькая, слабо развитая и с большой долей темной материи.

Открытие подтвердила команда под руководством Джоанны Д. Саковской из Института астрофизики Андалусии. Обнаружить галактику удалось благодаря проекту Pan-Andromeda Archaeological Survey.





Параметры Андромеды XXXVI

По данным астрономов, карликовая галактика Andromeda XXXVI расположена примерно в 2,53 млн световых лет от Млечного Пути, тогда как Андромеда — в 2,5 млн световых лет. Расстояние между новой галактикой и Андромедой — около 388 тыс. световых лет. Исследования показывают, что она имеет звездную величину -6,0 и радиус 208 световых лет. Ее возраст оценивается примерно в 12,5 млрд лет.

Эти цифры показывают, что галактика очень старая и сформировалась почти в начале существования Вселенной. Это открытие важно, поскольку позволяет астрономам изучать ранние стадии ее развития.

Но это еще не все, ведь карликовые галактики-спутники также загадочны, и их очень трудно обнаружить. Что касается Андромеды, то, похоже, вокруг нее вращается более ста галактик-спутников. В результате можно было бы провести дальнейшие наблюдения и исследования, которые помогут найти другие подобные объекты и лучше понять структуру ближайшего к нам галактического окружения.

Andromeda XXXVI — маленькая, но важная находка. Такие объекты работают дня ученых как «архивы» ранней Вселенной. И каждое подобное открытие добавляет еще один кусочек к большой картине знания о происхождении старых галактик и Вселенной.

Источник: notebookcheck