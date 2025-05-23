Телескоп Джеймса Уэбба нашел самую старую известную галактику — возникла через 280 млн лет после Большого взрыва

Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили самую отдаленную из известных галактик, образовавшуюся через 280 млн лет после Большого взрыва.

Галактика получила название MoM-z14 и была обнаружена по результатам спектроскопического обзора Mirage, который призван искать галактики с высоким красным смещением. Открытие сделали астрофизики из Института астрофизики и космических исследований им. Кавли Массачусетского технологического института.

При этом отмечается, что окологалактическая среда оказалась ионизированной, что не предполагалось по результатам моделирования. «Джеймс Уэбб» позволяет астрономам находить галактики с красным смещением от 10 до 16 и 20, что ранее было практически невозможно.

Телескоп «Hubble» способен обнаруживать объекты в ближнем инфракрасном свете, однако размер его зеркала составляет всего 2.4 метра. Ему удалось обнаружить всего одну галактику, которая образовалась через 500 млн лет после Большого взрыва.

Спектроскопическое красное смещение MoM-z14 составляет 14,44, что означает, что она существовала уже через 280 млн лет после Большого взрыва. Исследователи признают, что ожидали увидеть совсем немного галактик с таким большим красным смещением.

Наблюдения продемонстрировали, что большая часть поступающего света от MoM-z14 принадлежит звездам, а не галактическому ядру. MoM-z14, вероятно, содержит несколько ярких сверхмассивных звезд. Астрономы обнаружили высокое соотношение азота к углероду. Химический состав MoM-z14 похож на шаровые скопления в Млечном Пути. Поскольку «Джеймс Уэбб» обнаружил целый ряд древних ярких галактик, стал очевидным класс объектов, которые являются мощными излучателями азота, включая маленькие светящиеся красные точки. MoM-z14 может оказаться одним из самых обогащенных азотом объектов из известных астрономам.

Верхний предел звездной массы галактики составляет около 108 масс Солнца, что делает ее похожей на карликовую галактику. При этом пространство вокруг галактики, по-видимому, частично ионизировано исходящим из нее потоком ультрафиолетового излучения. Это может означать более раннее начало эпохи Реионизации, что необычно, поскольку результаты моделирования предполагали в этот период полностью нейтральную среду.

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Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов ArXiv

Источник: Universe Today; ScienceAlert