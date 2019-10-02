Клавиатура Logitech G PRO X Mechanical Gaming Keyboard позволяет менять переключатели в соответствии с предпочтениями владельца

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Компания Logitech подготовила к выпуску новую механическую клавиатуру, ориентированную на геймеров. Модель Logitech G PRO X Mechanical Gaming Keyboard позволяет менять переключатели в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя.

Фактически устройство позволяет переключаться между тремя вариантами переключателей, обеспечивая различные типы обратной связи и перемещения клавиш, от «линейного» до «щелкающего». Во всех случаях используются механические переключатели GX различных модификаций: Clicky, Linear и Tactile. Чтобы их было проще отличать, они изготовлены в корпусах различных цветов. Коричневые переключатели Tactile обеспечивают чёткую, но тихую обратную связь при нажатии клавиши. Красные переключатели Linear ближе к стандартным клавиатурам и имеют плавное нажатие клавиш. Наконец, синие переключатели Clicky при нажатии вызывают громкий «щёлкающий» звук. Среди прочих характеристик новинки можно отметить наличие RGB подсветки.

Клавиатура Logitech G PRO X Mechanical Gaming Keyboard со сменными переключателями поступит в продажу в октябре по цене $149,99. Также будет версия и без сменных переключателей стоимостью $129,99. Сами наборы переключателей из 92 клавиш оцениваются в $49,99.

Источник: Engadget