Климатическое неравенство: 1% самых богатых людей генерируют больше выбросов CO2, чем 66% самых бедных

На «элитную группу», состоящую из 77 миллионов человек (включая миллиардеров, миллионеров и тех, кто зарабатывает более $140 тыс. в год) приходится 16% всех выбросов CO2 в 2019 году — этого достаточно, чтобы вызвать более миллиона дополнительных смертей из-за жары.

Данные отчета Oxfam (через Guardian) говорят, что 1% самых богатых людей продуцировали 5,9 млрд тонн выбросов CO2 в 2019 году (что больше, чем выбросы от 66% самых бедных людей). По формуле «стоимости смертности» (226 дополнительных смертей на каждый миллион тонн углерода), этого достаточно, чтобы вызвать 1,3 млн дополнительных смертей, связанных с потеплением в течение следующих десятилетий.

Человеку из 99% низших слоев населения нужно около 1500 лет, чтобы производить столько CO2, сколько производят за год самые богатые люди.

В 2019 году страны с высоким уровнем дохода (преимущественно на севере мира) были ответственны за 40% глобальных выбросов CO2 на основе потребления, тогда как вклад от стран с низкими доходами (преимущественно на юге) составил незначительные 0,4%. На Африку, где проживает около 1/6 населения мира, приходится только 4% выбросов.

Экстравагантный углеродный след в 0,1% — от супер-яхт, частных самолетов и особняков до космических полетов и бункеров — в 77 раз превышает уровень, необходимый для того, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5℃.

Элита также содержит акции многих компаний, загрязняющих окружающую среду. В США, например, каждый четвертый член Конгресса владеет акциями фирм, занимающихся ископаемым топливом, на общую сумму от $33 до $93 млн. В отчете говорят, что именно это объясняет, почему глобальные выбросы продолжают расти, а правительства северных стран выделили $1,8 трлн на субсидирование промышленности ископаемого топлива в 2020 году, вопреки международным обязательствам по постепенному сокращению выбросов CO2.

По расчетам Oxfam, налог на прибыль в размере 60% на доходы 1% самых богатых людей привлечет $6,4 триллиона в год и может сократить выбросы на 695 миллионов тонн.