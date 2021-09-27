



Управління екології та природних ресурсів КМДА представило проєкт розширення мережі моніторингу якості атмосферного повітря Києва за допомогою встановлення індикативних постів. У презентації та обговоренні проекту взяли участь експерти, представники промислових підприємств та громадські активісти. Як зазначили в Управлінні, питання покращення атмосферного повітря і вільного доступу киян до об’єктивних результатів моніторингу є пріоритетним для профільних фахівців КМДА.

Начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний представив електронну карту, створену на основі пропозицій киян. Мешканці міста визначили райони, що, на їхню думку, є найбільш проблемними з погляду якості повітря.

«Ми максимально врахували всі побажання людей, а також взяли до уваги інші важливі чинники – наявність великих забруднювачів та транспортні розв’язки. Крім того, ми пропонуємо встановити датчики в екологічно-чистих місцях та приватному секторі для більш повного аналізу», – зазначив Олександр Возний.

Проект із розширення мережі стане складовою частиною проекту «Київ Цифровий», завдяки чому буде виконане одне із найголовніших завдань міської влади – своєчасне інформування громадян про якість атмосферного повітря в одному додатку, і жителі міста зможуть дізнатись про стан повітря в конкретному районі міста та оперативно будуть попереджені в разі різкого підвищення рівня забруднення.

Під час обговорення було також представлено технічні аспекти вимірювання та описані сучасні можливості збору даних, передачі інформації та аналізу показників.

Технічне рішення, яке пропонується, має наступні переваги: відповідність нормам українського та міжнародного законодавства; забезпечення достатньої якості вимірювання необхідних параметрів (газів, стану атмосферного повітря, забруднення тощо); за рахунок більшої щільності мережі сенсорів дозволяє отримувати більш репрезентативні дані відносно стану навколишнього середовища; надає можливість розміщення сенсорів в безпосередній близькості до джерел забруднення.

Завдяки цьому проекту, міська влада отримає аналітичні інструменти та інструменти контролю рівня забруднення повітря в різних районах міста з урахуванням державних і міжнародних стандартів. Аналіз отриманої інформації надасть можливість виявлення нових джерел забруднення та встановлення їх впливу на забруднення атмосфери міста, що в свою чергу забезпечить вихідні дані для розробки природоохоронних заходів, містобудівного планування та планування транспортних систем.

Нагадаємо, що навесні поточного року в Києві почали розгортати сучасну систему автоматичного моніторингу якості повітря. Перші два пости вже встановлені та працюють в Дарницькому та Дніпровському районах міста, до кінця поточного року буде встановлено ще три подібні пости на правому березі столиці. За даними якості повітря з цих постів кияни можуть слідкувати у режимі реального часу на онлайн-мапі.

Джерело: КМДА