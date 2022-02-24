КМДА: Інформація щодо обмеження руху автомобілів у Києві не відповідає дійсності, проїзд у громадському транспорті безкоштовний

Інформація щодо обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві не відповідає дійсності. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції «Лісова» до станції «Шулявська».

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

Проїзд у громадському комунальному транспорті в Києві безкоштовний. Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Оленич.

Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно.

Нагадаємо, усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен.

Укриття позначені на мапі.

«Друзі! На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням.

І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації» — також зазначили в КМДА.

Джерело: КМДА