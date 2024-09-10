Когда ждать iPhone 16 в Украине и какой будет цена? Ответы Алло, Comfy и Rozetka

Вчера «прогремела» традиционная осенняя презентация Apple, на которой показали новые iPhone 16. В США дату старта продаж новых устройств назначили на 20 сентября, тогда как в Украине они появятся несколько позже и с более высокой, чем в прошлом году, ценой

Как сообщает Forbes.ua, который опросил ритейлеров Фокстрот, Comfy, Алло и Rozetka, продажи iPhone 16 в Украине могут стартовать 27 сентября — на неделю позже, чем в США (тогда как предзаказы будут доступны уже с 20 сентября)

«Предзаказы открываются за неделю до старта продаж. Так было в предыдущие годы, но как будет в этом году — еще неизвестно», — говорят в пресс-службе Rozetka.

Относительно стоимости, то официально названные Apple ценники колеблются от $799 до $1199 в зависимости от модели и объема памяти — в Украине официальных цен пока не называют, однако предполагают, что на старте продаж новые модели будут дороже прошлогодних iPhone 15 примерно на 5-10% (по подсчетам Forbes, речь идет примерно о 49 500-78 200 грн).

Сейчас крупные реселлеры ждут информации о ценах от официального дистрибьютора техники Apple в Украине — компании «АСБИС-Украина». В то же время меньшие продавцы, такие как eStore, Ябко, Yabluka, Icoola.ua и другие, уже открыли предварительные заказы (последний обнародовал цены еще до презентации и они стартуют от 46 200 грн за модель со 128 ГБ).

Реселлеры ожидают, что спрос на iPhone 16 будет на уровне с продажами предыдущих моделей на старте (хотя в Фокстроте даже прогнозируют рост на 25% в штуках по сравнению с iPhone 15 к концу 2024-го), тогда как в первые 4-6 недель для Pro-серии возможен дефицит.

По данным Алло и Фокстрот, самой продаваемой моделью в первом полугодии 2024 года был iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, далее следовали iPhone 13 и iPhone 15 Pro. Поэтому базовой линейке iPhone 16 прогнозируют «умеренный» спрос.

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