Сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro: что изменилось?

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Ігор Панченко

Автор новостей

Устройства 10.09.2024 в 17:04 comment views icon
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На мероприятии «It’s Glowtime» 9 сентября Apple представила свои новейшие флагманские смартфоны — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. В этой статье мы сравним эти новинки и их предшественников: iPhone 15 Pro, Pro Max и iPhone 14 Pro, Pro Max.

iPhone 16 pro: ключевые изменения

В отличие от прошлого года, когда произошел переход от нержавеющей стали к титану, нынешний iPhone Pro сохраняет свои материалы корпуса. Apple все еще использует титан 5 класса, хотя на этот раз покупатели имеют новый цвет: золотистый Desert Titanium, который заменил Blue Titanium.

Порівняння iPhone 16 Pro з iPhone 15 Pro та iPhone 14 Pro: що змінилось?

Линейка iPhone Pro теперь предлагает более крупные дисплеи. Обе модели получили дополнительные 0,2 дюйма, в результате чего iPhone 16 Pro имеет диагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.

Кроме больших дисплеев, самым большим внешним изменением в iPhone 16 Pro является Camera Control — специальная кнопка на правой стороне. Вы можете нажать ее, чтобы запустить камеру и делать фотографии или записывать видео. Кроме того, кнопка имеет сенсорную поверхность, которая позволяет проводить пальцем и нажимать для управления различными настройками, такими как масштабирование, экспозиция и т. д. Прошлогодняя Action Button все еще здесь, и ее возможности остались неизменными.

Порівняння iPhone 16 Pro з iPhone 15 Pro та iPhone 14 Pro: що змінилось?

iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены совершенно новым 3-нм процессором A18 Pro. Apple обещает 17% увеличение пропускной способности системной памяти, на 20% более быструю графику с вдвое более быстрой аппаратной трассировкой лучей и примерно на 15% более быстрые ядра процессора, которые потребляют на 20% меньше энергии.

Также Apple улучшила камеры. Оба смартфона оснащены 48-мегапиксельной системой камер Fusion с более быстрыми сенсорами и новыми возможностями. iPhone 16 Pro может снимать видео с разрешением 4K/120 FPS в Dolby Vision и делать фотографии в формате 48MP ProRAW или HEIF. Помимо основной широкой камеры, ультраширокоугольный объектив получил новый 48-мегапиксельный сенсор. Что касается телеобъектива, то меньший iPhone 16 Pro теперь оснащен такой же 12-мегапиксельной телекамерой с 5-кратным зумом.

Ключевые изменения, суммированные в списке:

  • Большие дисплеи на 0,2 дюйма: 6,3″ в обычном iPhone 16 Pro и 6,9″ в iPhone 16 Pro Max
  • Новый 3-нм процессор Apple A18 Pro
  • Новая физическая кнопка Camera Control с сенсорной поверхностью
  • Новая 48-мегапиксельная ультраширокоугольная камера
  • 5-кратный телеобъектив на стандартной модели iPhone 16 Pro
  • Видеозапись до 4K 120 кадров в секунду
  • Поддержка Wi-Fi 7
  • Значительно лучшее время работы от аккумулятора
  • Более быстрая беспроводная зарядка до 25 Вт с адаптером на 30 Вт
  • Новый вариант цвета: Desert Titanium

Сравнение iPhone 16 Pro и Pro Max с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro

iPhone 16 Pro / Pro Max iPhone 15 Pro / Pro Max iPhone 14 Pro / Pro Max
Дисплей 6,3″
2622×1206
1000/1600/2000 нт яркость
1 нт мин. яркость мин. яркость
Динамический остров
Всегда на дисплее
1-120 Гц		 6,9″
2868×1320
1000/1600/2000 нт яркость
1 нит мин. яркость мин. яркость
Динамический остров
Всегда на дисплее
1-120 Гц		 6,1″
2556×1179
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц		 6,7″
2796×1290
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц		 6,1″
2556×1179
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц		 6,1″
2796×1290
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц
корпус Титан
199 г
Кнопка действия
Управление камерой		 Титан
227 г
Кнопка действия		 Титан
187 г
Action Button		 Титан
221 г
Action Button		 Нержавеющая сталь
206 г
Выключатель звука		 Нержавеющая сталь
240 г
Выключатель звука
Процессор 6-ядерный A18 Pro
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine		 6-ядерный A18 Pro
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine		 6-ядерный A17 Pro Bionic
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine		 6-ядерный A17 Pro Bionic
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine		 6-ядерный A16 Bionic
5-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine		 6-ядерный A16 Bionic
5-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine
Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ
Хранилище 128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ		 256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ		 128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ		 256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ		 128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ		 128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
Фото 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS
Адаптивная вспышка True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография		 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS
Адаптивная вспышка True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография		 Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 2xВторая генерация sensor-shift OIS
Adaptive True Tone Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография		 Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS
Adaptive True Tone Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Photographic Styles
Макрофотография

48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото

Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 3x

Вторая генерация sensor-shift OIS
Адаптивная вспышка True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 4 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография

48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото

Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 3x

Вторая генерация sensor-shift OIS
Адаптивная вспышка True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 4 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография
Видео

Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с

ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью
Видео в режиме замедленной съемки до 4K 120 кадров/с
Запись видео в формате Log
Academy Color Encoding System
Запись пространственного видео
4K видео при 60 кадрах/с

Запись макровидео
Action Mode

Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с

ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью
Видео в режиме замедленной съемки до 4K 120 кадров/с
Запись видео в формате Log
Academy Color Encoding System
Запись пространственного видео
4K видео при 60 кадрах/с

Запись макровидео
Action Mode

Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с

ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью
Запись видео в формате Log
Academy Color Encoding System
Запись пространственного видео
4K видео при 60 кадрах/с

Запись макровидео
Режим Action

Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с

ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью
Запись видео в формате Log
Academy Color Encoding System
Запись пространственного видео
4K видео при 60 кадрах/с

Запись макровидео
Режим Action

Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с

ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с
4K видео при 60 кадрах/с

Запись макровидео
Режим Action

Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с

ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с
4K видео при 60 кадрах/с

Запись макровидео
Режим Action
Фронтальная камера

12 МП, диафрагма f/1.9

Photonic Engine
Smart HDR 5
Фотографические стили

Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с

12 МП, диафрагма f/1.9

Photonic Engine
Smart HDR 5
Фотографические стили

Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с

12 МП, диафрагма f/1.9

Photonic Engine
Smart HDR 5
Фотографические стили

Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с

12 МП, диафрагма f/1.9

Photonic Engine
Smart HDR 5
Фотографические стили

Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с

12 МП, диафрагма f/1.9

Photonic Engine
Smart HDR 4
Фотографические стили

Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с

12 МП, диафрагма f/1.9

Photonic Engine
Smart HDR 4
Фотографические стили

Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с
Данные GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread		 GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread		 GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave)
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread		 GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave)
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread		 GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий		 GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
SIM Без физической SIM
Поддержка двух eSIM		 Без физической SIM
Поддержка двух eSIM		 Без физической SIM
Поддержка двух eSIM		 Без физической SIM
Поддержка двух eSIM		 Без физической SIM
Поддержка двух eSIM		 Без физической SIM
Поддержка двух eSIM
Аккумулятор Вместимость объявят позже
27 часов воспроизведения видео		 Вместимость объявят позже
33 часа воспроизведения видео		 3274 мА·ч
23 часа воспроизведения видео		 4422 мА·ч
29 часов воспроизведения видео

3200 мА·ч
23 часа воспроизведения видео

 4323 мА·ч
29 часов воспроизведения видео
Порты USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт
Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт		 USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт
Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт		 USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт		 USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт		 Lightning, MagSafe и Qi
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт		 Lightning, MagSafe и Qi
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт
Цвета Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium Deep Purple, Gold, Silver, Space Black Deep Purple, Gold, Silver, Space Black
Цены $999+ $1199+ $999+ $1199+ $999+ $1099+

Обо всех новинках Apple из «It’s Glowtime 2024» мы сделали отдельный материал.

Источник: Neowin

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