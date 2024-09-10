Сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro: что изменилось?

На мероприятии «It’s Glowtime» 9 сентября Apple представила свои новейшие флагманские смартфоны — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. В этой статье мы сравним эти новинки и их предшественников: iPhone 15 Pro, Pro Max и iPhone 14 Pro, Pro Max.
iPhone 16 pro: ключевые изменения
В отличие от прошлого года, когда произошел переход от нержавеющей стали к титану, нынешний iPhone Pro сохраняет свои материалы корпуса. Apple все еще использует титан 5 класса, хотя на этот раз покупатели имеют новый цвет: золотистый Desert Titanium, который заменил Blue Titanium.
Линейка iPhone Pro теперь предлагает более крупные дисплеи. Обе модели получили дополнительные 0,2 дюйма, в результате чего iPhone 16 Pro имеет диагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.
Кроме больших дисплеев, самым большим внешним изменением в iPhone 16 Pro является Camera Control — специальная кнопка на правой стороне. Вы можете нажать ее, чтобы запустить камеру и делать фотографии или записывать видео. Кроме того, кнопка имеет сенсорную поверхность, которая позволяет проводить пальцем и нажимать для управления различными настройками, такими как масштабирование, экспозиция и т. д. Прошлогодняя Action Button все еще здесь, и ее возможности остались неизменными.
iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены совершенно новым 3-нм процессором A18 Pro. Apple обещает 17% увеличение пропускной способности системной памяти, на 20% более быструю графику с вдвое более быстрой аппаратной трассировкой лучей и примерно на 15% более быстрые ядра процессора, которые потребляют на 20% меньше энергии.
Также Apple улучшила камеры. Оба смартфона оснащены 48-мегапиксельной системой камер Fusion с более быстрыми сенсорами и новыми возможностями. iPhone 16 Pro может снимать видео с разрешением 4K/120 FPS в Dolby Vision и делать фотографии в формате 48MP ProRAW или HEIF. Помимо основной широкой камеры, ультраширокоугольный объектив получил новый 48-мегапиксельный сенсор. Что касается телеобъектива, то меньший iPhone 16 Pro теперь оснащен такой же 12-мегапиксельной телекамерой с 5-кратным зумом.
Ключевые изменения, суммированные в списке:
- Большие дисплеи на 0,2 дюйма: 6,3″ в обычном iPhone 16 Pro и 6,9″ в iPhone 16 Pro Max
- Новый 3-нм процессор Apple A18 Pro
- Новая физическая кнопка Camera Control с сенсорной поверхностью
- Новая 48-мегапиксельная ультраширокоугольная камера
- 5-кратный телеобъектив на стандартной модели iPhone 16 Pro
- Видеозапись до 4K 120 кадров в секунду
- Поддержка Wi-Fi 7
- Значительно лучшее время работы от аккумулятора
- Более быстрая беспроводная зарядка до 25 Вт с адаптером на 30 Вт
- Новый вариант цвета: Desert Titanium
Сравнение iPhone 16 Pro и Pro Max с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro
|iPhone 16 Pro / Pro Max
|iPhone 15 Pro / Pro Max
|iPhone 14 Pro / Pro Max
|Дисплей
|6,3″
2622×1206
1000/1600/2000 нт яркость
1 нт мин. яркость мин. яркость
Динамический остров
Всегда на дисплее
1-120 Гц
|6,9″
2868×1320
1000/1600/2000 нт яркость
1 нит мин. яркость мин. яркость
Динамический остров
Всегда на дисплее
1-120 Гц
|6,1″
2556×1179
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,7″
2796×1290
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,1″
2556×1179
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц
|6,1″
2796×1290
1000/1600/2000 нт яркость
Динамический остров
Always-on-Display
1-120 Гц
|корпус
|Титан
199 г
Кнопка действия
Управление камерой
|Титан
227 г
Кнопка действия
|Титан
187 г
Action Button
|Титан
221 г
Action Button
|Нержавеющая сталь
206 г
Выключатель звука
|Нержавеющая сталь
240 г
Выключатель звука
|Процессор
|6-ядерный A18 Pro
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine
|6-ядерный A18 Pro
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine
|6-ядерный A17 Pro Bionic
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine
|6-ядерный A17 Pro Bionic
6-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine
|6-ядерный A16 Bionic
5-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine
|6-ядерный A16 Bionic
5-ядерный GPU
16-ядерный Neural Engine
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Хранилище
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
|Фото
|48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS
Адаптивная вспышка True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография
|48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS
Адаптивная вспышка True Tone
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография
|Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 2xВторая генерация sensor-shift OIS
Adaptive True Tone Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Фотографические стили
Макрофотография
|Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS
Adaptive True Tone Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Smart HDR 5 для фотографий
Photographic Styles
Макрофотография
|
48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Вторая генерация sensor-shift OIS
|
48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото
Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8
Вторая генерация sensor-shift OIS
|Видео
|
Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с
ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью
Запись макровидео
|
Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с
ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью
Запись макровидео
|
Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с
ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью
Запись макровидео
|
Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с
ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью
Запись макровидео
|
Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с
ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с
Запись макровидео
|
Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с
ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с
Запись макровидео
|Фронтальная камера
|
12 МП, диафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
|
12 МП, диафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
|
12 МП, диафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
|
12 МП, диафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
|
12 МП, диафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
|
12 МП, диафрагма f/1.9
Photonic Engine
Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с
|Данные
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave)
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave)
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
Технология сетевого взаимодействия Thread
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
|GSM/EDGE/UMTS/HSPA+
5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6
Чип UWB
Bluetooth 5.3
Аварийный SOS через спутник
Обнаружение аварий
|SIM
|Без физической SIM
Поддержка двух eSIM
|Без физической SIM
Поддержка двух eSIM
|Без физической SIM
Поддержка двух eSIM
|Без физической SIM
Поддержка двух eSIM
|Без физической SIM
Поддержка двух eSIM
|Без физической SIM
Поддержка двух eSIM
|Аккумулятор
|Вместимость объявят позже
27 часов воспроизведения видео
|Вместимость объявят позже
33 часа воспроизведения видео
|3274 мА·ч
23 часа воспроизведения видео
|4422 мА·ч
29 часов воспроизведения видео
|
|4323 мА·ч
29 часов воспроизведения видео
|Порты
|USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт
Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт
|USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт
Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт
|USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт
|USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт
|Lightning, MagSafe и Qi
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт
|Lightning, MagSafe и Qi
До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт
|Цвета
|Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium
|Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium
|Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium
|Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium
|Deep Purple, Gold, Silver, Space Black
|Deep Purple, Gold, Silver, Space Black
|Цены
|$999+
|$1199+
|$999+
|$1199+
|$999+
|$1099+
Обо всех новинках Apple из «It’s Glowtime 2024» мы сделали отдельный материал.
Источник: Neowin
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