Сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro: что изменилось?

На мероприятии «It’s Glowtime» 9 сентября Apple представила свои новейшие флагманские смартфоны — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. В этой статье мы сравним эти новинки и их предшественников: iPhone 15 Pro, Pro Max и iPhone 14 Pro, Pro Max.

iPhone 16 pro: ключевые изменения

В отличие от прошлого года, когда произошел переход от нержавеющей стали к титану, нынешний iPhone Pro сохраняет свои материалы корпуса. Apple все еще использует титан 5 класса, хотя на этот раз покупатели имеют новый цвет: золотистый Desert Titanium, который заменил Blue Titanium.

Линейка iPhone Pro теперь предлагает более крупные дисплеи. Обе модели получили дополнительные 0,2 дюйма, в результате чего iPhone 16 Pro имеет диагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.

Кроме больших дисплеев, самым большим внешним изменением в iPhone 16 Pro является Camera Control — специальная кнопка на правой стороне. Вы можете нажать ее, чтобы запустить камеру и делать фотографии или записывать видео. Кроме того, кнопка имеет сенсорную поверхность, которая позволяет проводить пальцем и нажимать для управления различными настройками, такими как масштабирование, экспозиция и т. д. Прошлогодняя Action Button все еще здесь, и ее возможности остались неизменными.

iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены совершенно новым 3-нм процессором A18 Pro. Apple обещает 17% увеличение пропускной способности системной памяти, на 20% более быструю графику с вдвое более быстрой аппаратной трассировкой лучей и примерно на 15% более быстрые ядра процессора, которые потребляют на 20% меньше энергии.

Также Apple улучшила камеры. Оба смартфона оснащены 48-мегапиксельной системой камер Fusion с более быстрыми сенсорами и новыми возможностями. iPhone 16 Pro может снимать видео с разрешением 4K/120 FPS в Dolby Vision и делать фотографии в формате 48MP ProRAW или HEIF. Помимо основной широкой камеры, ультраширокоугольный объектив получил новый 48-мегапиксельный сенсор. Что касается телеобъектива, то меньший iPhone 16 Pro теперь оснащен такой же 12-мегапиксельной телекамерой с 5-кратным зумом.

Ключевые изменения, суммированные в списке:

Большие дисплеи на 0,2 дюйма: 6,3″ в обычном iPhone 16 Pro и 6,9″ в iPhone 16 Pro Max

Новый 3-нм процессор Apple A18 Pro

Новая физическая кнопка Camera Control с сенсорной поверхностью

Новая 48-мегапиксельная ультраширокоугольная камера

5-кратный телеобъектив на стандартной модели iPhone 16 Pro

Видеозапись до 4K 120 кадров в секунду

Поддержка Wi-Fi 7

Значительно лучшее время работы от аккумулятора

Более быстрая беспроводная зарядка до 25 Вт с адаптером на 30 Вт

Новый вариант цвета: Desert Titanium

Сравнение iPhone 16 Pro и Pro Max с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro с iPhone 15 Pro и iPhone 14 Pro

iPhone 16 Pro / Pro Max iPhone 15 Pro / Pro Max iPhone 14 Pro / Pro Max Дисплей 6,3″

2622×1206

1000/1600/2000 нт яркость

1 нт мин. яркость мин. яркость

Динамический остров

Всегда на дисплее

1-120 Гц 6,9″

2868×1320

1000/1600/2000 нт яркость

1 нит мин. яркость мин. яркость

Динамический остров

Всегда на дисплее

1-120 Гц 6,1″

2556×1179

1000/1600/2000 нт яркость

Динамический остров

Always-on-Display

1-120 Гц 6,7″

2796×1290

1000/1600/2000 нт яркость

Динамический остров

Always-on-Display

1-120 Гц 6,1″

2556×1179

1000/1600/2000 нт яркость

Динамический остров

Always-on-Display

1-120 Гц 6,1″

2796×1290

1000/1600/2000 нт яркость

Динамический остров

Always-on-Display

1-120 Гц корпус Титан

199 г

Кнопка действия

Управление камерой Титан

227 г

Кнопка действия Титан

187 г

Action Button Титан

221 г

Action Button Нержавеющая сталь

206 г

Выключатель звука Нержавеющая сталь

240 г

Выключатель звука Процессор 6-ядерный A18 Pro

6-ядерный GPU

16-ядерный Neural Engine 6-ядерный A18 Pro

6-ядерный GPU

16-ядерный Neural Engine 6-ядерный A17 Pro Bionic

6-ядерный GPU

16-ядерный Neural Engine 6-ядерный A17 Pro Bionic

6-ядерный GPU

16-ядерный Neural Engine 6-ядерный A16 Bionic

5-ядерный GPU

16-ядерный Neural Engine 6-ядерный A16 Bionic

5-ядерный GPU

16-ядерный Neural Engine Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Хранилище 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ Фото 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото

Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS

Адаптивная вспышка True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографий

Фотографические стили

Макрофотография 48 МП Fusion + 48 МП ультраширокий + 12 МП телефото

Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптический зум 0.5x / 1x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS

Адаптивная вспышка True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографий

Фотографические стили

Макрофотография Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптический зум 0.5x / 1x / 2xВторая генерация sensor-shift OIS

Adaptive True Tone Flash

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографий

Фотографические стили

Макрофотография Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 5xВторая генерация sensor-shift OIS

Adaptive True Tone Flash

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 5 для фотографий

Photographic Styles

Макрофотография 48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 3x Вторая генерация sensor-shift OIS

Адаптивная вспышка True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 4 для фотографий

Фотографические стили

Макрофотография 48 МП широкоугольный + 12 МП ультраширокий + 12 МП телефото Диафрагма f/1.78 + f/2.2 + f/2.8

Оптический зум 0.5x / 1x / 2x / 3x Вторая генерация sensor-shift OIS

Адаптивная вспышка True Tone

Photonic Engine

Deep Fusion

Smart HDR 4 для фотографий

Фотографические стили

Макрофотография Видео Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью

Видео в режиме замедленной съемки до 4K 120 кадров/с

Запись видео в формате Log

Academy Color Encoding System

Запись пространственного видео

4K видео при 60 кадрах/с Запись макровидео

Action Mode Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 120 кадрах/с с внешней записью

Видео в режиме замедленной съемки до 4K 120 кадров/с

Запись видео в формате Log

Academy Color Encoding System

Запись пространственного видео

4K видео при 60 кадрах/с Запись макровидео

Action Mode Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью

Запись видео в формате Log

Academy Color Encoding System

Запись пространственного видео

4K видео при 60 кадрах/с Запись макровидео

Режим Action Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 60 кадрах/с с внешней записью

Запись видео в формате Log

Academy Color Encoding System

Запись пространственного видео

4K видео при 60 кадрах/с Запись макровидео

Режим Action Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с

4K видео при 60 кадрах/с Запись макровидео

Режим Action Кинематографический режим для видео с малой глубиной резкости 4K HDR 30 кадров/с ProRes видео до 4K при 30 кадрах/с

4K видео при 60 кадрах/с Запись макровидео

Режим Action Фронтальная камера 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографические стили Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с

HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографические стили Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с

HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографические стили Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с

HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 5

Фотографические стили Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с

HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 4

Фотографические стили Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с

HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с 12 МП, диафрагма f/1.9 Photonic Engine

Smart HDR 4

Фотографические стили Кинематографический режим до 4K HDR 30 кадров/с

HDR видео с Dolby Vision 4K 60 кадров/с Данные GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7

Чип UWB

Bluetooth 5.3

Аварийный SOS через спутник

Обнаружение аварий

Технология сетевого взаимодействия Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 ГГц и mmWave)Wi-Fi 7

Чип UWB

Bluetooth 5.3

Аварийный SOS через спутник

Обнаружение аварий

Технология сетевого взаимодействия Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave)

Чип UWB

Bluetooth 5.3

Аварийный SOS через спутник

Обнаружение аварий

Технология сетевого взаимодействия Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6E (sub-6 GHz и mmWave)

Чип UWB

Bluetooth 5.3

Аварийный SOS через спутник

Обнаружение аварий

Технология сетевого взаимодействия Thread GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6

Чип UWB

Bluetooth 5.3

Аварийный SOS через спутник

Обнаружение аварий GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

5G (sub-6 GHz и mmWave)Wi-Fi 6

Чип UWB

Bluetooth 5.3

Аварийный SOS через спутник

Обнаружение аварий SIM Без физической SIM

Поддержка двух eSIM Без физической SIM

Поддержка двух eSIM Без физической SIM

Поддержка двух eSIM Без физической SIM

Поддержка двух eSIM Без физической SIM

Поддержка двух eSIM Без физической SIM

Поддержка двух eSIM Аккумулятор Вместимость объявят позже

27 часов воспроизведения видео Вместимость объявят позже

33 часа воспроизведения видео 3274 мА·ч

23 часа воспроизведения видео 4422 мА·ч

29 часов воспроизведения видео 3200 мА·ч

23 часа воспроизведения видео 4323 мА·ч

29 часов воспроизведения видео Порты USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2

До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт

Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2

До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт с адаптером на 20 Вт

Беспроводная зарядка 25 Вт с адаптером на 30 Вт USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2

До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт USB-C (10 Гбит/с), MagSafe и Qi2

До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт Lightning, MagSafe и Qi

До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт Lightning, MagSafe и Qi

До 50% заряда за 30 минут с адаптером на 20 Вт Цвета Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium Deep Purple, Gold, Silver, Space Black Deep Purple, Gold, Silver, Space Black Цены $999+ $1199+ $999+ $1199+ $999+ $1099+

Обо всех новинках Apple из «It’s Glowtime 2024» мы сделали отдельный материал.

Источник: Neowin

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